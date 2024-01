Vacature | Axento - Back-/frontoffice medewerker

In deze functie ben je verantwoordelijk voor verschillende administratieve taken, het aanmelden van nieuwe klanten en het beantwoorden van vragen van (potentiële) klanten. Ook denk je proactief mee over verbeteringen in de klantenservice en administratieve processen.

Gewenste vaardigheden en ervaring

• Uitstekende administratieve vaardigheden en nauwkeurigheid

• Sterke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels

• Teamspeler met een positieve houding

• Minimaal 32 uur per week

• Ervaring met klantenservice en administratieve taken

is een pré, maar niet noodzakelijk



Wat hebben wij te bieden?

• Een plek in een jonge, snelgroeiende én prijswinnende organisatie

• Mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei

• Een uitdagende functie in een dynamische werkomgeving

• Een gezellig en gemotiveerd team



Lijkt dit je wat?

Stuur dan je CV met een korte toelichting naar ronald@axento.nl of bel naar 0631951163.

https://axento.nl/