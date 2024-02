Vacature | Bakker Koning - Verkoopmedewerk(st)er

Voor onze winkel aan de Plutostraat is Bakker Koning op zoek naar een: Verkoopmedewerk(st)er voor op de zaterdag en in de schoolvakanties.

Werktijden: 07:00 - 15:30 uur

Wil jij jouw brood verdienen bij Bakker Koning en kom jij ons gezellige team versterken?

Laat het ons weten als je interesse hebt via een e-mail: info@bakkerkoning.nl of telefonisch via: 0299-541432

