Vacature | Kras - Chauffeur (CE) voor regio Groot Amsterdam

Voor onze locatie in Volendam zijn wij per direct op zoek naar een fulltime: Chauffeur (CE) voor regio Groot Amsterdam

Wat ga je doen?

Voor onze locatie Volendam zoeken we een Chauffeur met rijbewijs CE. Jouw werkdag start om 6.00 uur in Volendam alwaar je de vrachtwagen ophaalt. Jouw collega doet de planning voor de dag en zal je instructies geven over jouw ritten. Je rijdt voor onze klanten in de regio Groot Amsterdam en brengt het materiaal onder andere naar Volendam en Amsterdam Westpoort waar de recyclebare materialen verwerkt worden door jouw collega's.



Wat zoeken wij?

Wij zoeken een collega die zelfstandig zijn ritten kan rijden, klantenvriendelijk is, meedenkt over de planning en een flexibele instelling heeft. Het verkeer laat zich namelijk niet sturen en daardoor kan je dag wat langer worden dan gepland. Op de rustigere dagen kan je handen uit de mouwen steken in de productiehal dus je hoeft je bij Kras niet te vervelen.



Wat vragen wij?

Rijbewijs CE en code 95 (wanneer je nog geen E achter C hebt dan zullen wij hiervoor zorgen) Heftruckcertificaat (of bereidt deze te halen)

Flexibele instelling

Een aanpakker die niet bang is om zijn handen vies te maken



Wat bieden wij?

Goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden

Marktconform salaris

Opleiding - en doorgroeimogelijkheden binnen Kras

Een prettige werksfeer in een team met leuke collega's

Kom jij ons team versterken en ga je samen met ons de uitdaging aan?

Meer weten over de vacature? Benieuwd hoe een gemiddelde werkdag eruit ziet of vrijblijvend kennis maken? Neem dan contact op met onze HR Functionaris op: 06-303 69 223



Jouw sollicitatie en cv kun je mailen naar: Jvanligtenîkras-recycling.com of per post naar:

Kras Recycling B.V. T.a.v. Jessica van Ligten, Postbus 251, 1 130 AG Volendam

Kras Recycling | www.kras-recycling.com | Zeedijk 1 , Volendam | 0299 36 38 27