Vacature | Technisch Opzichter (vastgoed) & Medewerker Technische Dienst

Technisch Opzichter (vastgoed) Binnen een team van zes, dat veel kennis in huis heeft en altijd open staat voor vragen en/ of hulp kun jij je expertises kwijt en heb je genoeg ruimte om je ambities te ontwikkelen. Medewerker Technische Dienst Je doet dit uiteraard niet alleen, maar ons sterke "Team Onderhoud" is op zoek naar versterking. Amsterdam is misschien wel de meest diverse locatie wat betreft bouwkunde. van funderingsproblemen to aan brandschade, wij hebben alles wel een keer meegemaakt.

Wat vragen wij:

Technisch Opzichter (vastgoed)



-Jij bent het eerste aanspreekpunt voor onze eigenaren bij groter onderhoud. Je beantwoord hun (technische) vragen, reparatie- en herstelverzoeken. Je geeft hierin advies en realiseert hun wensen.

- Je bent op de hoogte van de lopende projecten én zelf verantwoordelijk voor het uitzetten van een middelgroot to groter onderhoud.

- Jij bewaakt deze uitgezette opdrachten en bespreekt de voortgan met de eigenaren.

- Je informeert huurders en omwonenden over grootschalig onderhoud.

- Je vraagt offertes aan en werkt deze uit, het is aan jou om na te gaan of alles is meegenomen.

Medewerker Technische Dienst

- Jij bent het eerste aanspreekpunt voor onze huurders. Je beantwoord hun (technische) vragen, reparatie- en herstelverzoeken.

- Je bent op de hoogte van de lopende projecten én zelf verantwoordelijk voor het uitzetten van het klein to middelgroot onderhoud.

- Jij bewaakt de uitgezette opdrachten en bespreekt de voortgang met de opzichters.

-Je informeert huurders en omwonenden over grootschalig onderhoud.

Je ondersteunt de opzichters bij het opvragen en uitwerken van offertes.

Interesse/Solliciteren? Heb je interesse in deze functie stuur jvdsluijs@draijer.com

