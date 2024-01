Vacature | Hein Koning - Pietje precies (m/v)

Je belangrijkste taak is financiële administraties boeken en verwerken voor diverse klanten. Verder verzorg je btw- aangiftes en maak en verstuur je facturen en aanmaningen.

Waar denken we aan?

Je bent een aanpakker en hebt er geen moeite mee zelfstandig en op eigen initiatief taken op gebied van financiële zaken voor te bereiden en uit te voeren. Je hebt gevoel voor cijfers, werkt heel accuraat en je legt makkelijk contact om als eerste aanspreekpunt klanten te woord te staan.

Wat hebben wij jou te bieden?

Een modern kantoor en 30 fijne collega’s die graag iets voor een ander doen. Onze gemiddelde mede- werkerstevredenheidsscore is niet voor niets een 8. We streven naar een positieve en ondersteunende werkomgeving, waarin je kunt groeien en jezelf ontwikkelen.

We werken snel, nauwkeurig, klantgericht en zijn innovatief en transparant in alles wat we doen. Ons doel: een administratie die ‘Elke dag bij’ is en klanten die succesvol zijn. Ook dankzij jou!

Wat vragen we van je?

Passende opleiding of al een aantal jaren werkervaring

Goede communicator, makkelijk in klantcontacten

Harde werker, teamspeler, sociaal ingesteld

Je bent initiatiefrijk en vastbesloten om je verder te ontwikkelen

Accuraat, gevoel voor cijfers. Goede planner en organisator

24 – 40 uur per week

Reacties uiterlijk 15 januari

Kijk op www.heinkoning.nl/pietje-precies voor meer informatie. We ontvangen je reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 januari 2024. Als we je uitnodigen voor een gesprek, hoor je dat kort daarna.

www.heinkoning.nl/pietje-precies