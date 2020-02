Partnercontent

4 dingen die je niet moet doen, om je huid in conditie te houden

In de winter geen overbodige luxe om extra aandacht aan je huid te besteden. Maar hoe doe je dat, en vooral: wat doe je niet!

Onze huid is ons grootste orgaan en daar moeten we zuinig op zijn. Veel mensen zijn daar inmiddels van doordrongen dus smeren we met dag- en nachtcrèmes, gebruiken we de juiste zonnebrand en scrubben we flink onder de douche om ons daarna weer helemaal in te smeren.

En toch… die wintermaanden. Ze lijken een aanslag op je huid, vooral die van je gezicht, ook al smeer je nog zoveel en heb je dagelijks alle mogelijke crèmes in je Kapten and Son rugzak zitten. Je huid voelt trekkerig en zelfs met deze zachte winter lijkt ze maar droger en droger te worden.

Niet te warm

Eén van de oorzaken is niet zozeer dat je staat te scrubben onder de douche, maar de temperatuur van het douchewater. Als je die te warm zet, tot heet aan toe, is dat een aanslag op je huid en droogt ze uit. Douche een beetje korter en niet te warm. Gebruik ook zo min mogelijk agressieve zeep en smeer je lichaam in met een bodycrème nadat je je hebt afgedroogd.

Niet te veel

En dan de eyeopener. Gebruik niet te veel crème! Als je je huid alsmaar insmeert, went het daaraan. De huid wordt lui en dus droger en droger. Je huid is er gewoonweg aan verslaafd en doet zelf niet veel meer. Doseren is dan ook belangrijk. Ook al draag je de tube crème steeds in je schooltas mee, ga niet om het half uur zitten smeren. Doe het ’s morgens en ’s avonds en bij heel guur weer een keertje tussendoor, maar overdrijf niet.

Niet te hoog

De verwarming lekker hoog? Liever niet. Trek een warme trui aan of een vest en zet die cv een tandje lager. Niet alleen beter voor de energierekening, maar ook voor je huid. Hang ook bakjes water aan de radiatoren. Dat brengt vocht in de lucht. Oók beter voor je huid.

Niet te weinig

Eet voldoende groenten en fruit. Cliché misschien, maar schoonheid komt ook van binnenuit en wie voldoende vitamines binnenkrijgt, geeft daarmee een oppepper aan de huid. Je krijgt er een gezond kleurtje door. En in fruit en groenten zit vocht dat de huid hydrateert. Dus in plaats van die extra crème twee stuks fruit in de Eastpak rugzak mee.