Accu's en batterijen in vuilnis zetten lading vuilniswagen GP Groot in vuur en vlam

Een vuilniswagen is afgelopen donderdag spontaan in brand gevlogen aan de Zuidpolderlaan in Edam. Gelukkig wist de bestuurder de brandende lading tijdig te lossen ter hoogte van bushalte Weerenstraat. Door kordaat handelen van de bemanning zijn er geen gewonden gevallen.

Een medewerker van recyclingbedrijf GP Groot vertelde dat het spontaan ontbranden van de lading vrijwel zeker komt door het weggooien van batterijen en accu's bij het huisvuil. Het metaal in batterijen reageert heftig op bijvoorbeeld vocht en wrijving tijdens het samenpersen, waardoor er kans op brand en explosie ontstaat. Het komt met grote regelmaat voor dat de lading van vuilniswagens in brand vliegt door verkeerd ingeleverd of niet gescheiden afval. Dit incident benadrukt het belang van het op de juiste manier inleveren van batterijen en accu's aan de milieustraat. Het is essentieel dat deze materialen strikt gescheiden worden van het reguliere huisvuil. Bewustzijn van de risico’s en verantwoordelijk omgaan met het weggooien van dergelijk afval is van groot belang. Dit keer had de afvalwagen de ruimte om zijn brandende lading veilig te lossen, wanneer het incident was voorgevallen in een Oude Kom of een drukke, kinderrijke buurt als de Broeckgouw, dan hadden gevolgen heel anders kunnen zijn.