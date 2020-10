Partner content

Bereid je goed voor op calamiteiten met een dompelpomp

Blikseminslagen en wateroverlast door een stortvloed van regenbuien. Kan zomaar gebeuren na een hittegolf. Je wilt echt niet denken aan een ondergelopen kelder. Je ziet in gedachten alle dozen met boeken al voorbij drijven. En je maag draait al helemaal om als je aan al je elektrische gereedschap denkt. Toen je de afgelopen keer in Engeland was, zag je dat een aantal huizen die vlak langs de Theems in London staan speciale halve voordeuren hebben. Die kunnen met een soort ijzeren plaat aan de onderkant dichtgehouden worden.

Zo ver zou je niet willen gaan met je voordeur. Maar je houdt wel van een goede voorbereiding. Alles hermetisch afsluiten is een optie, maar dan kun je er zelf ook niet meer uit. Dan is het verstandiger om goed gereedschap in huis te hebben om eventuele waterellende weer snel te verhelpen en overlast te verminderen. Op het journaal heb je gezien wat je zeker weten moet aanschaffen, een goede dompelpomp.

Kelder

Het buurtschap Vorden in de Achterhoek in augustus 2020. Na de hittegolf komen er fikse onweersbuien over. Er zijn verschillende huizen en bedrijven waar de bliksem inslaat. Hier en daar vallen bomen over de weg. En omdat het water niet snel genoeg weg kan komen lopen verschillende kelders vol met water. Het is dus verstandig je dompelpomp niet op die plek te bewaren. De kelder zal namelijk altijd als eerste onderlopen met water.

Bewaar de dompelpomp op een hogere verdieping dan de begane grond op een goed bereikbare plaats. Zorg er ook voor dat alles compleet is! Met een dompelpomp zonder slang kun je nog niet veel. Om dit probleem te verhelpen zijn er ook kant en klare dompelpomp sets te koop. Wil je het helemaal goed voor elkaar hebben, schaf dan een kant en klare dompelpomp set in een kunststof box aan. Eenvoudig op te bergen en alles bij de hand.

Hoe de dompelpomp werkt

Er zijn veel verschillende dompelpompen te koop, maar de werking is bij vrijwel alle dompelpompen hetzelfde. Aan de onderkant van de dompelpomp zit vaak een rooster of frame. Hierboven zit het aanzuigmechanisme. Dit mechanisme zuigt het water op. Via het pomphuis wordt dit naar de uitgaande slangaansluiting wordt geleid. Aan deze slang- of persaansluiting wordt vaak een platte afvoerslang met Kamlok koppeling bevestigd die het water afvoert naar veilig gebied. Omdat de pomp zich vaak onder water bevindt wordt hij tegelijkertijd gekoeld. Een touw om de dompelpomp in het water in bijvoorbeeld de kelder te laten zakken zit ook vaak standaard in de kunststof box.

Voordelen dompelpomp in een kunststof box

Goed voorbereid voor eventuele wateroverlast

Direct zelf je ondergelopen kelder leegpompen

Dompelpomp in een box is eenvoudig op te bergen

En vergeet niet dat je de dompelpomp NIET in de kelder neerzet!