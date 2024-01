BOA’s in Edam-Volendam intensiveren inhaalslag na personele uitdagingen

In een recent uitgebracht jaaroverzicht van de handhavers in de gemeente Edam-Volendam blijkt dat er dit jaar een inhaalslag wordt gemaakt op het gebied van handhaving. Het rapport, dat dient ter verantwoording van het Handhavingsplan, biedt inzicht in de vorderingen van de handhavers en geeft een overzicht van het aantal interventies tot met september 2023. Door: Kevin Mooijer

Archieffoto, BOA’s presenteren nieuw outfit voor het Havenhof.

Opvallend is dat de gebruikelijke kwartaalrapportages dit jaar niet zijn opgesteld, onder andere door personele fluctu - aties, waardoor nu een samenvattend overzicht is gepresenteerd. In 2024 wordt een nieuw Handhavingsplan opgesteld, afgestemd op de Veiligheidsagenda 2024-2027. Het doel is een langetermijnoriëntatie te creëren voor probleemgericht werken op zowel korte als lange termijn.

Formatie opgeschroefd van twee naar vijf BOA’s

Wat betreft personele aspecten meldt het rapport dat er in het eerste half jaar slechts twee handhavers in vaste dienst waren, maar dat met intensieve wervingsacties de formatie naar vijf BOA’s is opgeschroefd, aangevuld met inhuurkrachten. De handhavers zijn niet alleen betrokken bij reguliere activiteiten, maar hebben ook deelgenomen aan initiatieven zoals de Week van de Ondermijning en ‘Kijk in de keuken van de raad’. Daarnaast zijn ze ingezet bij informatiebijeenkomsten op scholen, kluisjesacties en diverse preventieve en communicatieve activiteiten.

1.367 interventies

De inzet van handhaving tot september 2023 resulteerde in 1.367 interventies op verschillende fronten, waaronder parkeeroverlast (273 meldin - gen), overlast van kampeervoertuigen (zes meldingen), voertuigwrakken (26 meldingen), afval (242 meldingen), dierenoverlast (35 meldingen, waarvan vijf bijtincidenten met betrekking tot honden), geluidsoverlast (88 meldin - gen), jeugdoverlast (133 mel - dingen), vuurwerk, naleving van de Drank- en Horecawet, en controles bij evenementen.

BOA treedt niet op bij vuurwerkoverlast

Opvallend is de stijging van meldingen van vuurwerk - overlast in vergelijking met voorgaande jaren. De hand - having treedt bij een derge - lijke melding niet actief op. ‘Het gebruik van illegaal en zwaar vuurwerk is een we - zenlijk gevaar voor de hulp - diensten. Handhaving is voor de aanpak van overlast met illegaal zwaar vuurwerk niet uitgerust. Eventuele inzet daarop wordt dan ook aan de politie overgelaten’, zo is te lezen in het rapport.

Tot slot benadrukt het rap - port, dat aangeboden wordt aan het College en de Ge - meenteraad, de administra - tieve last voor handhavers. Het blijkt dat gemiddeld ruim tweeëneenhalf uur per dag wordt besteed aan admini - stratieve taken. Deze tijdsin - vestering fluctueert afhanke - lijk van de aard en omvang van de interventies.