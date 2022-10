Advertorial

Coaching & therapie is geen taboe meer

Hallo lieve lezer. Stress kan je grote vriend zijn. Het zorgt dat je alert bent op de momenten dat het nodig is. We noemen dit kortdurende stress. En die is functioneel.

Echter, wanneer er aldoor stress is (chronisch) ontstaan er problemen en dit uit zich in verschillende symptomen. Denk aan slecht(er) slapen, prikkelbaarheid, vermoeidheid, concentratieproblemen en jezelf forceren iets te onthouden. Goed functioneren wordt dan lastig.

Chronische stress komt tegenwoordig veel voor. In deze tijd komt er veel op ons af, we willen alles goed doen en het liefst niets missen. Jezelf voorbij blijven rennen totdat het niet meer gaat, maakt dat je verder van huis bent. Al kan het dan misschien lastig zijn, voor jezelf en naar je omgeving om te bekennen dat je hulp nodig hebt. Dit maakt dat het voor sommige mensen nog wel als een taboe voelt.

In 2021 hadden volgens het rapport van TNO 1.2 miljoen werknemers en 89.000 ZZP’ers last van burn-out klachten (los van de groep die zich niet meldt). In november, volgende maand dus, worden de cijfers bekend over het jaar 2022.

En wat te doen als je al last hebt van chronische stress of als je er tegenaan zit? Wat dan heel goed blijkt te werken, is de ondersteuning van iemand die je daarin begeleidt, een coach. Misschien een beladen woord, maar coaching & therapie is geen taboe meer. We leven in een andere tijd waarbij we ‘langer’ doorwerken en duurzaam inzetbaar willen zijn. De mens laat zich tegenwoordig makkelijker begeleiden, wenst een praktische aanpak die toekomstgericht is. Precies wat een coach kan bieden.

Velen kennen mij van horen zeggen, of weten dat ik sinds juni een praktijkruimte in Volendam heb. Sinds 5,5 jaar heb ik een coaching praktijk en begeleid ik samen met twee andere coaches, mensen 1 op 1 in de buitenlucht bij het herstel van een burn-out of bore-out. Maar ook wanneer op het randje van uitval, weten zij ons goed te vinden. Voorkomen is altijd nog beter dan genezen.

Mocht je het bezwaarlijk vinden om in Volendam te werken aan jouw preventie of herstel dan kunnen we op een andere plek afspreken. Omdat we met drie coaches werken (Marian, Peter en ik), werken we in de wijde omtrek. Zo komt het voor dat we een coachsessie in het Amsterdamse bos hebben, het strand bij Almere, Hoorn enz, maar ook dichterbij: Monnickendam, Edam, de Volgermeerpolder enz. Het kan dus overal. Wij rijden onze klant tegemoet als dat gewenst is.

Benieuwd naar de mogelijkheden of heb je vragen? Bel of app me, of meld je aan via het contactformulier op de website. Natuurlijk ben je ook van harte welkom in de praktijkruimte aan de Pieterman 9. De koffie staat klaar!

Esther van der Salm

