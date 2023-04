Algemeen

Dave Kwakman met AZ naar halve finale Champions (Youth) League Dave Kwakman staat vrijdag aan de aftrap van een nieuwe mijlpaal voor hem als voetballer. Als speler van AZ Onder 19 speelt hij de halve finale van de Champions (Youth) League tegen het Portugese Sporting CP. De halve finales en de eindstrijd worden afgewerkt in het Zwitserse Nyon. Kwakman en de Alkmaarders versloegen eerder Barcelona in het Estadi Johan Cruyff met 0-3 en vervolgens thuis – op het complex in de Wijdewormer – de leeftijdsgenoten van Real Madrid met 4-0. ,,Ik maak dit seizoen deel uit van Jong AZ, maar speel ook nog mee met Onder 18 mee in de belangrijke wedstrijden. Daardoor speel ik wekelijks. Hadden als doel halve finale halen als je Barcelona en Real Madrid treft is het een hoog deel. Bij Barcelona ook al spelers die debuut hebben gemaakt. Wij hebben drie dispensatiespelers, maar ook jongens die 16, 17 jaar zijn. Als team staan we goed en we zijn tactisch goed voorbereid. Laag en op de counter, dat werkte, zoals tegen Barcelona.” Sporting won van Ajax en Liverpool. In andere halve finale AC Milan en Hadjuk Split. Op dit niveau moet je altijd zijn omschakeling, anders zit-ie er in. |Doorsturen

