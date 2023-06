De Heilige Graal van… Case Mayfield

Naam: Kees Veerman

Leeftijd: 36

Bands: Ik heb uitsluitend als Case Mayfield gespeeld.

Sinds wanneer maak je muziek? Op mijn zestiende ben ik begonnen met gitaarspelen.

Hoeveel instrumenten heb je? Vier gitaren.

Kees’ heilige graal: Een Martin D16 GT.

,,Toen ik ’s ochtends wakker werd stond deze gitaar opeens in mijn slaapkamer”, zegt Kees herinnerend aan zijn tienerjaren. ,,Ik had echt geen idee waar hij vandaan kwam. Maar toen ik mijn bankrekening checkte zag ik dat ik hem de dag ervoor in een opwelling – en onder invloed – had aangeschaft.” De Martin gitaar heeft flink wat gebruikerssporen, waaronder een ‘litteken’ over de hele lengte van de body. ,,Dit instrument heeft geen mooi leven gehad. De vuurdoop kwam al tijdens het allereerste optreden. Ik zou tijdens een singer-songwriter avond in Amsterdam een paar nummertjes spelen. Vijftig euro zou ik voor mijn optreden krijgen. Trots wierp ik nog een blik op mijn gloednieuwe gitaar, die op het podium stond, klaar voor zijn eerste show. En daar loopt een dronken Engelsman recht op mijn gitaar af. Zonder twijfel giet hij een volle pul bier in het klankgat.” Wat volgde was een massale vechtpartij.

Na het optrekken van de kruiddampen bracht Kees zijn Martin naar de reparateur. ,,Het eerste bezoek van velen. Zorgvuldig omgaan met de gitaar is van korte duur geweest. Dit instrument heeft jarenlang tussen snijdende, winterse buitentemperaturen en tropische kroegtemperaturen gependeld. Hij heeft zelfs in de sneeuw gelegen. En toch hoefde hij wonderbaarlijk genoeg nooit afgesteld te worden. Een werkpaard dat geen verdere aandacht nodig had, zo dacht ik tot ik drie jaar terug een harde knal hoorde. De hele zijkant was losgekomen. Na al het leed dat hij had meegemaakt was dat de laatste nagel aan zijn doodskist. Ik heb hem laten repareren, maar het leven is eruit. Hij zal nooit meer hetzelfde klinken.” Na bijna twintig jaar op zijn heilige graal te hebben gespeeld, heeft Kees zichzelf op een nieuwe gitaar getrakteerd. ,,Op mijn nieuwe Martin HD-28 ben ik wel zuinig. Om te zien is het geen bijzonder instrument, maar die sound is magisch. Ik heb mijn vader meegenomen naar de gitarengroothandel. Zelf bespeelt hij geen instrumenten, maar hij weet wel wat mooi klinkt. In die zaak ben ik tegenover mijn vader gaan zitten, ik heb gevraagd of hij zijn ogen kon sluiten en heb voorgespeeld op een aantal gitaren die binnen mijn budget pasten. Mijn nieuwe Martin werd de onbetwiste nummer één. Ondanks dat dit een kwaliteitsinstrument is in een hogere prijsklasse dan mijn vorige gitaar, zal mijn eerste gitaar altijd mijn favoriet blijven.