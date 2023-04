De laatste avonden van Nick & Simon

Zes avonden achtereen afscheid in Ahoy: vanavond is in de Rotterdamse muziektempel de aftrap van de laatste reeks afscheidsconcerten van Nick & Simon. Voordat maandag – Tweede Paasdag – het doek definitief valt.

Door: Eddy Veerman

Enkele jaren na de eerste optredens in de aula van het Don Bosco College, brak het duo in 2006 zelfstandig door. Op bijgaande foto bij het eerste NIVO-interview – bij het verschijnen van hun eerste single ‘Steeds weer’ – keken de mannen nog naar een ongewisse toekomst. Wat daarna volgde, is ongekend. Goud, platina, diverse records, talrijke duetten, solo in het theater (Simon), de buitenlandse uitstapjes in ‘The Dream’, het samen met Kees Tol op zoek gaan naar de roots van hun idolen (Simon & Garfunkel en Abba), tv-programma’s presenteren, Symfonica in Rosso, Gelredome, Carré, een eigen strip, een single in Zuid-Afrika, juryleden in The Voice of Holland, gasten ontvangen tijdens de Sterren Camping. Vorig jaar augustus werd aangekondigd dat de samenwerking eindig zou zijn. Sindsdien deden ze geen interviews meer samen, ook deze week rondom de afscheidsconcerten gebeurt dat niet. Maandag is het voorbij, althans, qua live-optredens. De liedjes zullen voortleven. En of het ooit weer tot een reünie komt, dat is ongewis, dat ligt in de toekomst verscholen.