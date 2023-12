Van een idee tot een gekleurd stripboek

Elfjarige Luuk Bond maakt zijn eigen stripverhalen

Stripboeken worden nog altijd graag gelezen door zowel kinderen als volwassenen. Het bedenken van een verhaallijn en het tekenen van de vele panelen vereist veel geduld en creativiteit. Voor Luuk Bond is dit echter geen enkel probleem: Hij is nu al bezig met zijn derde stripboek. Door: Jos de Boer

Inspiratie

De elf jaar oude Luuk Bond is van jongs af aan al erg creatief. Zo hield hij er vroeger van om te knutselen, en is hij tegenwoordig dol op tekenen. Ook leest hij graag stripboeken. Luuk is groot fan van de Amerikaanse stripboekenserie ‘Dog Man’, geschreven door Dav Pilkey. ,,In elk boek maken Dog Man en andere personages weer een nieuw avontuur mee”, legt Luuk uit. ,,De boeken hebben 200 bladzijden, maar door de leuke tekenstijl en grappige verhalen duurt het niet lang voor ik een boek uit heb.” Geïnspireerd geraakt door zijn favoriete boekenserie besloot Luuk ongeveer een jaar geleden zijn eigen stripboek te maken. ,,Ik heb een verhaal bedacht over Dog Man en zijn vrienden”, vertelt Luuk. ,,Tijdens het bedenken zie ik de plaatjes die ik erbij wil tekenen al in mijn hoofd. Ik ben alles gaan tekenen in een papieren boekje dat ik zelf heb gemaakt. Net als bij mijn andere stripboeken teken en schrijf ik alles eerst, en daarna kleur ik het in met stiften.”

Tweede stripboek

Een half jaar na dat het af was, kwam Luuk zijn eerste stripboek weer tegen. Hij besloot om een vervolg te maken, dat groter én beter zou zijn. Dit resulteerde in ‘Dog Man is verslaafd’, waarin de hoofdpersoon een gameverslaving heeft. Luuk: ,,In dit verhaal gaat Dog Man op zoek naar de slechterik Karel de Kat. Karel maakt een speciaal wapen dat elementen uit games (zoals blokken uit Minecraft) naar de echte wereld kan halen.” Het is een avontuurlijk verhaal waarin gevaarlijke robots, magische tempels en terugkerende grappen een factor zijn. Een terugkerende grap betreft vervelende reclames op een televisie. In het verhaal worden deze reclames uit de televisie gehaald, en in de echte wereld gebruikt om de slechterik te verslaan.

Toekomst

Inmiddels is Luuk begonnen met zijn derde stripboek: ‘De vogel en de jongen’. In tegenstelling tot zijn vorige twee werken, waagt hij zich deze keer aan een verhaal met zijn eigen, originele karakters. ,,Mijn idee is om hier een serie met meerdere delen van te maken”, licht Luuk toe. ,,Het eerste deel gaat over de hoofdpersoon die gepest wordt. Hier leert hij gelukkig ook zijn beste vriend ‘de vogel’ kennen. In het tweede deel krijgt hij een superkracht (de kracht van techniek), waardoor hij opeens van alles kan. Meer dan dat ga ik nog niet verklappen!” De stripboeken maken is voor Luuk niet alleen een hobby, maar het geeft hem ook een manier om zichzelf te uiten. Luuk zit nu in groep 7 van De Samensprong, en wil na de basisschool graag naar De Triade gaan. Hij weet nog niet wat hij wil worden, maar voor een carrière als striptekenaar of illustrator is hij alvast goed op weg.