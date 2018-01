Vastgoedbeheer - hypotheekadvies- en bemiddeling – huur- en verhuur

Even voorstellen: Helder in vastgoed

Wij zijn Liza Smit-Sier en Heidi Konter en samen hebben wij Helder in Vastgoed opgericht. Nieuw als ondernemers maar wel met 25 jaar werkervaring, met name in de financiële sector en ook onder andere in het vastgoedbeheer.

We hebben lange tijd, Liza 25 jaar en Heidi 20 jaar, bij de Rabobank gewerkt, waar we diverse functies hebben bekleed. In de laatste jaren zat Liza op de afdeling Private Banking en Heidi bij Vermogensmanagement. Met veel plezier hebben we bij de bank gewerkt maar wij waren toe aan een nieuwe uitdaging.

Nu of nooit:

Na alle gezelligheid met de vele collega’s op de bank is het best een stap om zo met z’n tweetjes verder te gaan. Gelukkig kennen we elkaar door en door. Van de ouderlijke woning van Liza naar die van Heidi is een kwestie van een steegje door. Na het Don Bosco College zijn we elkaar even uit het oog verloren, maar zijn na een aantal jaren collega’s geworden bij de Rabobank. Grappig is ook dat we dezelfde hobby’s hebben (we tennissen graag en zijn wintersportfans) en dat onze kinderen dezelfde leeftijd hebben. Dat we kunnen samenwerken, dat was ons al wel duidelijk.

Naast de gezelligheid is de bank ook een veilige omgeving waar alles heel goed is geregeld, dat laat je niet zomaar achter. Natuurlijk hebben we soms ook getwijfeld over onze sprong in het diepe. We hebben vooraf veel gesprekken gevoerd met andere ondernemers en mensen uit het vak en die gesprekken gaven ons de juiste spirit om er toch voor te gaan. Fijn om te ervaren dat deze ondernemers belangeloos bereid waren om tijd voor ons vrij te maken, allen nogmaals bedankt hiervoor!

Met ieder onze eigen kwaliteiten en vaardigheden bundelen we onze krachten en gaan wij samen als ondernemer verder, waarbij wij onze zinnen hebben gezet op het vastgoed en alles wat er mee te maken heeft. We zijn een makelaarsopleiding gaan volgen aan de Academie voor Vastgoed van de NVM. Binnen deze opleiding wordt nadrukkelijk aandacht geschonken aan fiscaliteiten ten aanzien van vastgoed, denk hierbij aan de BTW materie, maar ook aan de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke facetten van deze branche, bouwkunde en beheer. Tezamen met de al aanwezige ervaring en opleidingseisen ten aanzien van financieren en verzekeren waren we er klaar voor en heeft Helder in Vastgoed in november de deuren geopend in de Sint Jozefstraat 9a in Volendam.

Kortom ruime werkervaring, breed opgeleid en wij beschikken over een groot netwerk en samenwerkingsverbanden zodat we optimale dienstverlening kunnen bieden.

Waarom vastgoedbeheer?

Wij zagen in de huidige markt, waarbij zowel de spaar- als hypotheekrente laag zijn, steeds meer een verschuiving naar het aankopen van vastgoed met de bedoeling dit te verhuren. Dat is niet zo gek want de huurinkomsten zijn een prettige aanvulling op het inkomen en het rendement is al snel hoger dan met sparen haalbaar is. Daarnaast heeft Heidi jaren gewerkt bij een vastgoedbeheerder in Amsterdam. Vastgoedbeheer omvat klantcontact, communicatie, administratie, boekhouden, juridische en fiscale aspecten, en in die combinatie voelen wij ons als een vis in het water. Wij hebben vervolgens diverse softwarepakketten getest die ons hierbij kunnen ondersteunen en zijn voor, de in onze ogen, beste gegaan. We willen ons onderscheiden door te specialiseren in Huur en Verhuur en op die manier vastgoedeigenaren optimale dienstverlening bieden.

Bij het beheren van beleggingspanden komt een hoop kijken. Wij kunnen hierbij gedeeltelijk of volledig ontzorgen. Naar keuze kunnen wij het administratief- commercieel en/of technisch beheer op professionele wijze uitvoeren waaronder ook VVE beheer. Er wordt ons regelmatig gevraagd wat vastgoedbeheer precies inhoudt. Hieronder een overzicht van de werkzaamheden:

Onze tip: het huurcontract is de basis voor de overeenkomst tussen verhuurder en huurder. Zorg er in ieder geval voor dat er een goed huurcontract wordt opgesteld, hiermee kan een hoop gedoe achteraf worden voorkomen.

Nog eentje dan: om fiscale redenen kan het ondanks de kosten toch voordeliger zijn het beheer uit handen te geven. Hiervan is sprake wanneer panden in privé zijn aangekocht en deze in Box 3 worden belast. Wanneer de eigenaar teveel activiteiten zelf uitvoert om meer rendement met het vastgoed te behalen, kan de belastingdienst de eigenaar als ondernemer aanmerken waardoor het vastgoed naar Box 1 verhuist. Dit kan fiscaal vervelende gevolgen hebben en om dit te voorkomen zijn wij de oplossing!

Hypotheekadvies

Hypotheken en verzekeringen hebben wij altijd al leuk gevonden en wij zijn van mening dat we onze klanten hierbij echt goed kunnen helpen. Wij zijn onafhankelijk en willen het beste voor de klant. Wij hebben de samenwerking opgezocht met een tussenpersoon buiten ons werkgebied. Of het nu gaat om een lening voor een beleggingspand of voor een eigen woning, wij brengen de situatie en wensen in beeld en sluiten daarbij een passende financiering. Ook voor bestaande hypotheken selecteren we uit ongeveer 30 aanbieders de beste rente en bijhorende voorwaarden.

Onze tip: hoge hypotheekrente? Met de huidige lage rentestand is oversluiten van de hypotheek, ondanks de kosten en de boete, toch vaak voordelig. Met de huidige lage rente, gaan de woonlasten omlaag en is er bij een lange rentevastperiode zekerheid over deze lage woonlast voor een lange periode.

Nog eentje dan: aflossingsvrije hypotheek? Wat gebeurt er op de einddatum van de lening? Vaak is er nog niet nagedacht over de aflossing hiervan. Vraag is of het (pensioen)inkomen op dat moment nog toereikend is voor verlenging van de lening. Laat daar nu naar kijken om vervelende situaties in de toekomst te voorkomen.

Het in beeld brengen van situatie en de mogelijkheden doen we gratis. Vervolgens kunnen klanten bewust een beslissing nemen en daarmee kan worden voorkomen dat er achteraf wordt gedacht had ik toen maar……

Meer informatie? Ga naar www.helderinvastgoed.nl, bel Liza (06) 506 90 121 of Heidi (06) 418 81 577 of loop eens bij ons binnen.