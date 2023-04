Ploeg Jonk verzuimt zichzelf te belonen in Abe Lenstra Stadion

FC Volendam laat Heerenveen ontsnappen

In de tweede opeenvolgende uitwedstrijd had FC Volendam opnieuw een punt kunnen – of misschien wel móeten – overhouden. Na de 0-0 in de Galgenwaard tegen FC Utrecht zou een zwakke openingsfase en het onbenut laten van een reeks mogelijkheden de ploeg van trainer Wim Jonk opbreken bij Heerenveen: 2-1. Daarmee vergat FC Volendam zichzelf te belonen. Door Eddy Veerman

Gaetano Oristanio is nadrukkelijk aanwezig in de uitwedstrijd tegen Heerenveen. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Jonk had in Friesland een basisplaats ingeruimd voor Franco Antonucci, Daryl van Mieghem begon op de bank. Waar alles nieuw was en is voor het huidige Volendam in de eredivisie, daar speelde het dit seizoen al eens in het Abe Lenstra Stadion. In januari trad de ploeg – zonder een aantal basisspelers – al in het strijdperk tegen Heerenveen voor de KNVB Beker. Dat duel ging verloren. Sindsdien acteerde Volendam buitenshuis regelmatig alsof het de eerste uitwedstrijd van het nieuwe seizoen betrof: groen, onervaren, naïef. Zo startte het – terwijl het seizoen al een tijdje onderweg is – zaterdagavond ook, zowel in balbezit als in verdedigend opzicht. De vroege 1-0 was daarvan een gevolg. Brian Plat was Osame Sahraoui kwijt en bij diens voorzet bleek Sydney van Hooijdonk ook het duo Benaissa Benamar/Xavier Mbuyamba te slim af.

Het leek alsof dat openingsdoelpunt een impuls gaf aan de bezoekers. Er was meer rust en overtuiging en dat leidde prompt tot de bijzondere gelijkmaker. Bijzonder omdat het Henk Veerman was die randje buitenspel prachtig werd weggestoken door Calvin Twigt, de bal gecontroleerd meenam en met rechts Xavier Mous verschalkte. De spits juichte niet in het stadion dat hem prachtige herinneringen bezorgde. Op het half uur had hij zijn oude club nog meer pijn kunnen doen. Gaetano Oristanio had een briljante actie en met een subtiele voetbeweging zette hij Veerman voor Mous. De Volendammer probeerde de bal over de doelman te liften, maar die bracht redding.

Zo kwetsbaar als de Friese defensie oogde, gold dat ook voor die van Volendam. Enkele minuten later was Derry John Murkin niet bedacht op een steekpass. Bij het proberen te repareren, belandde de bal voor de voeten van Van Hooijdonk en die heeft de smaak de laatste weken te pakken: 2-1. Vlak voor rust lonkte er nog een levensgrote kans voor Volendam, maar Carel Eiting gaf de bal te weinig vaart mee, anders was Oristanio alleen de keeper afgegaan. En tien seconden voor het einde van de eerste helft verzond Benamar een prachtige pass op de sprintende Murkin, die eveneens – bij een goede aanname – alleen voor Mous had gestaan. Maar de vleugelverdediger slaagde er niet in de bal goed mee te nemen.

Volendam kwam in de tweede helft – met Damon Mirani in de plek van Benamar – geheel anders uit de startblokken dan toen het aan de wedstrijd begon en legde al snel enkele keren achtereen de defensieve kwetsbaarheid van de thuisploeg bloot. Oristanio liet twee verdedigers zijn hielen zien en zag zijn schot gekeerd door Mous, waarna de meegekomen Oskar Buur centimeters tekort kwam om de rebound binnen te tikken. Even later bracht Antonucci Oristanio in schietpositie en diens poging miste dit keer schuins voor de keeper – met zijn rechter – nauwkeurigheid.

Halverwege moest Oristanio naar de kant en was Walid Ould-Chikh zijn vervanger. Vlak daarna vielen enkele spelers van Volendam stil toen Heerenveen dreigend werd: Pelle van Amersfoort kwam schuins voor Filip Stankovic, die op tijd uitkwam en de bal keerde. In de 75e minuut hield het Heerenveen-publiek even de adem in. Bij een hoekschop bleef de bal in het strafschopgebied hangen, waagde invaller Florent Sanchez een omhaal en die zeilde net over het Friese doel.

Het was nog niet gedaan. Bij een hoge bal maakte Veerman zich goed breed en schonk zo Mbuyamba een kans: hij schoot de bal keihard tegen de uitkomende Mous aan. Heerenveen werd onder druk gehouden en bofte dat een crossbal van Murkin aan zowel Veerman als Buur voorbij ging. In de 87e minuut kwam er nóg een kans op de gelijkmaker. Carel Eiting kreeg de bal iets buiten de zestien voor zijn favoriete linker, maar de poging miste de curve om Mous het nakijken te geven.