Ploeg Wim Jonk moet met tien man toch late tegentreffer incasseren

FC Volendam verovert punt tegen AZ

AZ-spelers lagen op de grond, topscorer Pavlidis trapte uit frustratie tegen de paal na het laatste fluitsignaal. Met de steun van het publiek heeft FC Volendam een punt weten te redden in de thuiswedstrijd tegen hoogvlieger AZ. De ploeg van trainer koesterde zelfs een voorsprong tegen de streekgenoot, toen het nog elf-tegen-elf was. Twintig minuten voor tijd werd Gaetano Oristanio na een charge op Jordy Clasie uit het veld gestuurd en onder de druk van de bezoekers bezweek het naderhand één keer. De 1-1 kwam voort uit een misser aan Volendam-kant, waardoor daar ook gemengde gevoelens heersten na afloop. Door Eddy Veerman

FC Volendam-middenvelder Florent Sanchez houdt AZ-topscorer Pavlidis van de bal. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

AZ verscheen gehavend aan de start, met het ontbreken van spelers als Dani de Wit en centraal achterin Sam Beukema, Maxim Dekker, maar ook middenvelder Richedly Bazoer. In de vijfde ontvouwde zich het eerste doelgevaar en dat kwam van de thuisclub. De vrije trappen van Carel Eiting bleken de laatste weken een wapen en die spelhervatting leidde bijna tot de openingstreffer. De lange Xavier Mbuyamba kopte goed in, maar de bal zeilde net langs het doel van Matthew Ryan. In de veertiende minuut kwam de bal op een mooiere plek te liggen voor een vrije trap, nadat Gaetano Oristanio vanuit een mooie aanvalsopzet even buiten de zestien was afgestopt. De Italiaan schoot de bal vervolgens zelf in de muur.

Halverwege de eerste helft liet Volendam opnieuw een wapenfeit noteren. Derry John Murkin werd op links op snelheid gelanceerd, trok de bal terug, waarna de inzet van de instormende Oristanio werd geblokt. De ploeg van Jonk zat goed in de wedstrijd, liet de bal goed rondgaan. De Alkmaarders kregen met hun geroemde positiespel bij tijd en wijle een man vrij, maar werden nauwelijks dreigend, daar de tegenstander taakbewust speelde. Toen Carel Eiting kort op AZ-spelmaker Tijani Reinders zat en de middenvelder de bal ontfutselde, hield die de Volendam-speler vast en kreeg de gele kaart.

Ook na rust hield Volendam de linies dicht bij elkaar en gunde AZ de bal. Toen het die zelf na vier minuten in bezit had, dribbelde Oristanio naar binnen en haalde uit met links, maar Ryan zag de bal over zijn doel gaan. Meteen daarna deed zich een kopkans voor aan AZ-kant, Jens Odgaard liet de bal uit een corner op zijn hoofd vallen en zag die voorlangs zoeven.

In de veertiende minuut kwam de thuisploeg goed weg, toen het zichzelf in de problemen bracht. Damon Mirani maaide over de bal en bij het herstellen zat hij Jesper Karlsson in de rug. De aanvaller ging naar de grond maar kreeg geen penalty. In de 62e minuut viel de goal aan de andere kant: Sugawara moest aan de noodrem trekken (gele kaart) om Oristanio af te stoppen, Eiting nam de vrije trap en wederom kwam daar een succesmoment uit voor Volendam. Mbuyamba kopte binnen: 1-0.

De Volendam-supporters waren even later nog een keer in extase, toen Brian Plat de bal onderschepte en de bal uit de stuiter op de slof nam. Ryan had grootse moeite de tweede goal te voorkomen. In de 75e minuut gebeurde wat een aantal maanden geleden andersom geschiedde. Toen gleed Dani de Wit door op Robert Mühren en werd vroegtijdig met rood naar de kant gestuurd; dit keer pakte Oristanio Jordy Clasie aan en na aanvankelijk een gele kaart liet de VAR de scheidsrechter kijken en die besliste vervolgens dat het rood werd.

Met tien man trok Volendam een verdedigende muur op, maar die was niet dichtgemetseld. Het KRAS-stadion haalde opgelucht adem toen Pavlidis vrij werd gespeeld maar hoog over schoot. In de 81e minuut waagde Odgaard een pegel en die baalde dat Filip Stankovic zwevend een lange ‘reach’ had. Even later ging het alsnog mis. Murkin werkte een voorzet van invaller Lando niet goed weg, de bal belandde - op een presenteerblaadje - in de voeten van Odgaard en die krulde de 1-1 binnen. Volendam kon alleen maar tegenhouden, om een punt over de streep te trekken en dat lukte.