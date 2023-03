‘Ervaring heeft geleerd dat het weiland te ver weg is’

Geen kermistent meer nabij Grote Kerk

Als er dit jaar in Edam een kermistent komt, dan komt die niet meer nabij de Grote Kerk. Het is nog onduidelijk of er überhaupt een dergelijk evenement wordt georganiseerd. Het vinden van een locatie is een groot struikelblok. Die aan de Singelweg is niet meer beschikbaar, omdat de ondergrond hiervoor ongeschikt bleek. Die bij de Grote Kerk vindt de gemeente te ver weg liggen van het reguliere terrein met draaikermis.

Door: Laurens Tol

Onlangs stelde de lokale overheid een nieuwe kermisvisie op. Die geldt -natuurlijk- ook voor Edam en daarmee is de evenementenlocatie van afgelopen jaar van de baan, vertelt gemeentelijk projectleider Robin Schilder.

Schilder: ,,Uitgaande van de visie moet een eventuele kermistent in de nabijheid van de draaikermis komen. Ervaring heeft geleerd dat het weiland te ver weg is. Een alternatieve locatie in de binnenstad is natuurlijk lastig, maar de gemeente staat ervoor open om hier een gesprek over te voeren, als het initiatief vanuit de ondernemers komt. Zoals het er nu naar uitziet, lijkt de kermis in Edam zich gewoonweg niet te lenen voor een feesttent.” Edwin Wiersema is eigenaar van restaurant De Beurs in Edam. Vorig jaar was hij betrokken bij de organisatie van Kermistent Edam. De verantwoordelijke wethouder Angelique Bootsman zei tijdens een themabijeenkomst van vorige week dat ze het onderwerp ‘kermistent’ had laten vallen bij betrokken Edamse horecaondernemers.

"Als de gemeente duidelijkheid geeft, dan kunnen wij daarop inspringen"

Wiersema kan dit beamen: ,,We hadden op maandag 6 maart een vergadering op het gemeentekantoor met Koninklijke Horeca Nederland en de gemeente. Aan het eind daarvan vroeg ze wat in Edam de plannen zijn met betrekking tot een eventuele kermistent. Ik zei: het enige dat ik weet is dat de vorige locatie niet meer beschikbaar is. En ik wacht op de visie voor de kermis in Edam. Aan de hand daarvan gaan we onze plannen maken. Natuurlijk hebben we die, want we willen graag leuke dingen organiseren voor de stad, dat is algemeen bekend.”

"Zoals het er nu naar uitziet, lijkt de kermis Edam zich niet te lenen voor een feesttent"

De Edamse ondernemer spreekt verder over de totstandkoming van de kermistent van 2022. ,,We hebben dit doorgezet, omdat we te horen kregen: het Damhotel gaat dicht en de Gevangenpoort nam alleen etende gasten aan. En er was toen nog geen duidelijkheid over wat er op straat mocht. Dat speelde in april van dat jaar. We schakelden toen snel. En op het moment dat we in de eerste week van augustus hoorden dat alles weer mogelijk was, toen konden wij ons evenement niet meer afzeggen.”

Wiersema kan niet zo snel een andere plek voor een kermistent in Edam bedenken. ,,Of die zou op het kermisterrein moeten komen. Wij zijn organisatoren en willen graag dingen organiseren. Maar we zijn ook ondernemers die ons bestaande bedrijf goed willen runnen. Als de gemeente duidelijkheid geeft, dan kunnen wij daarop inspringen. Zeggen ze: ‘we willen er een tent bij’, dan kan een ondernemer daarmee aan de slag gaan. We hebben nog geen kermis-beleidsregels gezien. Daarmee weten we dus nog niet wat de gedachtegang van onze gemeente is. Ik ben er wel van overtuigd dat de bestaande Edamse horeca de kermis gewoon aankan. Op straat heb je naar mijn mening genoeg ruimte.”

Tijdens de afgelopen editie van Kermistent Edam was er een capaciteit van zeventienhonderd bezoekers. Wiersema erkent dat die niet gehaald werd en wijt dat onder meer aan de weersomstandigheden van toen. ,,Op zaterdag draaiden we nog wel goed. Voor de andere dagen hadden we wel kaarten verkocht, maar de mensen kwamen gewoon niet. Het was te mooi weer voor een tent. Als het dan gezellig is bij de Prinsenbar, dan ga je daar staan. We hadden wel een mooi programma staan en het is wel zonde als er dan weinig volk op afkomt. Ikzelf hoop dat het Damhotel weer open zal zijn tijdens kermis. Anders kan er misschien nog een tent bijkomen voor zes- of zevenhonderd bezoekers. Maar of dit nodig is en waar die kan komen, zal moeten blijken.”