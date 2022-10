Partner content

Goedkoper boodschappen doen: is het nog wel mogelijk?

Besparen zit in ons bloed. Toch is dat met name in het afgelopen jaar wel heel lastig geworden. Het zal niemand zijn ontgaan dat de inflatie momenteel enorm veel gevolgen heeft voor onze bevolking.

Uit onderzoek van Nibud blijkt dat circa één op de drie huishoudens nog met moeite rond kan komen. Schrikbarende cijfers. Maar wat doe je ertegen? Is het nog wel mogelijk om bijvoorbeeld te besparen op de boodschappen?

Gelukkig is hier maar één antwoord op. Het is namelijk wel degelijk mogelijk om nog te besparen. Het draait allemaal om de juiste keuzes maken en soms een extra vleugje creativiteit. Met behulp van de volgende tips gaat het jou ook zeker lukken om extra te besparen.

Minder vaak naar de supermarkt

Er zijn nog genoeg mensen die dagelijks de supermarkt bezoeken. Het gevaar is dan alleen dat je elke keer meer meeneemt dan nodig is. Het is zo verleidelijk om aan impulsaankopen toe te geven. Denk aan iets lekkers voor bij de koffie, dat croissantje wat je kind zo graag lust, enzovoorts. Voordat je het weet geef je weer tien euro extra uit aan dingen die je anders niet had gekocht.

Daarom is het belangrijk om minder vaak naar de supermarkt te gaan. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om van een hellofresh korting gebruik te maken en elke week maaltijdboxen thuis te laten bezorgen. Zo is er altijd eten in huis en grijp je nooit meer in huis om een lekkere maaltijd te bereiden. Bovendien bespaar je ook nog eens geld omdat je de supermarkt veel minder vaak bezoekt.

Eet minder dierlijke producten

Eet je nog standaard elke dag een stuk vlees bij je eten? Dan valt hier veel op te besparen. Vlees is vrij duur. Je kunt veel geld besparen door eens vegetarisch te eten. Bovendien is dit ook nog eens veel beter voor het milieu. Bij het vegetarisch koken is het goed om eens andere cuisines uit te proberen. Waar in de Nederlandse keuken vooral vlees en vis centraal staat, zien we in andere cuisines dat deze vaak een bijrol heeft of helemaal afwezig is. Denk bijvoorbeeld aan heerlijke Indiase curry’s. Hierin zal je het vlees niet eens meer missen. Zo wordt besparen niet alleen leuker, maar ook nog eens ontzettend lekker!

Groenten en fruit uit de vriezer

Sommige mensen denken ten onrechte dat groenten en fruit uit de vriezer minder gezond is. Daarom kiezen ze toch vaak voor de verse producten. Hier is echter niets van waar. Ook bevroren groenten en fruit is enorm gezond. Bovendien worden ze ingevroren vaak in grotere en goedkopere porties aangeboden. Heel fijn om op die manier geld te besparen.

Wist je dat bevroren fruit met name heel prettig is voor het maken van smoothies of het bereiden van de tien-uurtjes van je kinderen? Je stopt de gewenste fruit voor het slapengaan in een bakje in de koelkast en de volgende dag is het klaar voor gebruik. Makkelijker (en goedkoper) kan bijna niet.