Van een oud naar een nieuw netwerk

Gratis glasvezel voor ondernemers: meld u aan voor 11 december

Afgelopen september is GlasVezel Edam-Volendam een campagne gestart voor gratis glasvezelaansluiting in onze gemeente. Inmiddels hebben al bijna 10.000 adressen zich hiervoor aangemeld.

Martijn Betlem van GlasVezel Edam-Volendam: ,,Hier zijn we enorm blij mee, maar wat ons opvalt, is dat een groot aantal ondernemers zich nog niet heeft ingeschreven voor glasvezel in hun bedrijfspand of loods. Met nog ruim een week waarin het aanmelden voor glasvezel in de regio Edam-Volendam kosteloos is, willen we de ondernemers graag informeren over de voordelen van glasvezel voor de toekomstplannen van hun bedrijf.”

KPN en Ziggo

Martijn legt uit: ,,Het bestaande CAI-netwerk van de gemeente Edam-Volendam zal op een gegeven moment worden uitgezet. In de toekomst levert Ziggo alleen nog diensten via het glasvezelnetwerk van GlasVezel Edam-Volendam. Ook KPN en andere providers leveren over dit glasvezelnetwerk. Met glaszevel van GlasVezel Edam-Volendam profiteert u als ondernemer van onze voordelen zoals hogere snelheden, betrouwbaarheid, en toekomstbestendigheid. Kortom, door te kiezen voor glasvezel van GlasVezel Edam-Volendam investeert u kosteloos in de toekomst van uw bedrijf.”

Nu geen aansluiting?

Martijn vervolgt: ,,Wanneer u op dit moment nog geen internetaansluiting in uw bedrijfspand heeft, dan is het verstandig dat u zich toch aanmeldt, omdat u wellicht in de toekomst wel internet in uw bedrijfspand of loods wilt gaan gebruiken. Door nu glasvezel aan te laten leggen, bent u daarop voorbereid. De glasvezelaansluiting kost nu niks en er zijn verder geen verplichtingen mee gemoeid. Dus ook wanneer u pas in de toekomst gebruik wilt maken van glasvezel, meld u zich dan ook vóór 11 december 2023 aan bij GlasVezel Edam-Volendam. Na deze datum bedragen de kosten voor aansluiting namelijk minimaal €750,-.”

Klaar voor de toekomst

Aanmelden bij GlasVezel Edam-Volendam is niet alleen gratis, maar ook volledig vrijblijvend. U bent niet verplicht direct over te stappen op glasvezel, maar door u aan te melden zorgt u ervoor dat uw bedrijf straks klaar is voor de toekomst.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met GlasVezel Edam-Volendam via telefoon op 085 - 760 08 12, of stuur een e-mail naar info@glasvezeledamvolendam.nl. Voor verdere details is er de website: glasvezeledamvolendam.nl.