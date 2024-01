Henk en Lien een diamanten echtpaar voor het leven

Op dinsdag 9 januari waren Henk en Lien Kastelein -van Driel 60 jaar getrouwd. Maar eigenlijk kennen zij elkaar al veel langer. Deze echte Oosthuizenaren groeiden als buurtgenoten op. Lien was bevriend met de zus van Henk, zo is langzamerhand ook de liefde ontstaan voor elkaar.

Henk en Lien Kastelein-van Driel kregen een felicitatiebezoek van burgemeester Lieke Sievers. Foto en tekst: Christy Rijser

Eerst heeft Henk nog een paar jaar als chauffeur gewerkt bij Lammert Kuin in de foerage handel. Het paar is een melkveebedrijf begonnen in 1967 op de plek waar Lien was opgegroeid en haar vader een boerenbedrijf had. Henk deed veelal het werken in de stal en buiten, Lien verzorgde de administratie en hielp ook mee. Ondertussen kregen ze een dochter en twee zonen, nu zijn er ook vijf kleinkinderen. Nadat het bedrijf was gestopt werd het tijd om over de wereld te gaan reizen, waar ze enorm van hebben genoten.

De Kaasmarkt Edam is voor beiden een grote hobby, Henk als boerenkaas verkoper en Lien in prachtige zelfgemaakte West-Friese kleding zo vermaken ze de toeristen. Met de Oldtimer tractorclub maakt Henk nog menig ritje met een van zijn eigen tractoren. Lien is vicevoorzitter van het bestuur Vrouwen Club Oosthuizen. Als er dan nog tijd overblijft pakken ze de elektrische fiets om even naar Hoorn of Opmeer te fietsen. Het feest is gevierd bij La Meré Anne in Oudendijk.