Partner content

Herfstwandelen voor frisse lucht en een positieve vibe

We mogen ons niet te veel verplaatsen, maar met louter binnen blijven of in de stad blijven hangen, missen we die prachtige herfst die zich zo uitbundig laat zien in de natuur. Doe het veilig, maar ga wandelen!

De wereld kleurt momenteel goud. Op de snelweg zal je er niet veel van merken, maar wie afslagen neemt en door dorpen rijdt, treft een wegdek vol goudgele bladeren. Het is herfst en daar zou je eigenlijk heel erg van moeten genieten. Niet alleen omdat het zo prachtig is, maar vooral ook omdat we in deze bijzondere tijd zo gezond mogelijk moeten zien te blijven en we niet mogen vergeten regelmatig naar buiten te gaan. Frisse lucht is enorm belangrijk, ook al miezert het een beetje en waait het flink.

Zeker als je in een grote stad als bijvoorbeeld Amsterdam woont, is het belangrijk die natuur juist deze maand op te zoeken. Denk eens aan wandelen over de dijk bij Marken. Niet ver weg en toch midden in de natuur. Daar voel je de wind om je hoofd waaien. Je doet jezelf te kort als je maar binnen blijft of louter ín de stad. Dat we ons minder moeten verplaatsen staat buiten kijf, maar dat wil niet zeggen dat helemaal niet meer op pad mag.

Laad jezelf op met positieve energie

Ga eens op zoek naar rustige plekken in Nederland waar je bijvoorbeeld ongestoord kunt wandelen. Waar niet massa’s mensen komen en waar je in je eentje of samen een paar uurtjes buiten kunt zijn om frisse lucht op te snuiven en jezelf met positieve energie op te laden.

De ANWB adviseert ons een aantal prachtige wandelroutes door heel Nederland. Soms kun je er op de fiets naartoe een andere keer is het wat verder weg. Heb je geen auto en maak je liever geen gebruik van het openbaar vervoer, dan kun je in dat laatste geval prima terecht bij Easyterra en een auto huren. Dan kun je je veilig en gemakkelijk verplaatsen en gaan en staan waar je maar wilt. Zo inspireert de bond ons met wandelroutes rond Baarn bijvoorbeeld.

Je hebt trouwens nog net even de mogelijkheid om in deze periode de edelherten te horen brullen. Tref je ze niet dan zijn er wel de wilde zwijnen, dassen of reeën die je tegen kunt komen op vroege of late wandelingen door de bossen, oftewel met zonsopgang of zonsondergang. Met name op de Veluwe is dat heel goed mogelijk. Park Veluwezoom bestaat uit meer dan vijfduizend hectare bos, zandverstuivingen en heide. Daar kun je je prima een aantal uren vermaken.

Limburg voelt voor een Amsterdammer als buitenland

Wil je nog meer uit deze herfsttijd halen dan is een weekendje weg ook geen gek idee. Check van tevoren autohuur Amsterdam en ga voor wat langere tijd de stad uit. Rijd bijvoorbeeld eens naar Limburg om daar een prachtige herfstwandeling te maken. Met z’n heuvels en leuke dorpjes voelt Limburg voor de Amsterdam als het buitenland.

Bij de Sint-Pietersberg of rond Valkenburg kun je prachtige wandelingen maken, en vanuit Noorbeek kun je door het Noordal wandelen en volg je het riviertje de Noor. Laat je verrassen door prachtige kasteeltjes en kerken. Helaas zijn vooralsnog de horeca-gelegenheden gesloten. Neem een rugzak met eten mee. Lekkere broodjes, thermoskan met koffie of thee, flesje water, energiereep, koek, fruit. In de herfstzon kun je prima op een bankje een eigen gezellige picknick organiseren. Buiten is buiten.

Kortom; laat je door deze vreemde tijd niet weerhouden naar buiten te gaan. Doe het veilig en gezond en ga erop uit. Verplaats je op de fiets of in een (huur)auto en zorg ervoor dat je de herfst niet ongemerkt aan je voorbij laat gaan.