Geen twee dagen zijn hetzelfde in de spuiterij

Het afwissende werk als extrudeur bij AVI Volendam

Bij AVI Volendam worden al meer dan zestig jaar allerlei soorten verpakkingsmateriaal, tassen, vuilniszakken en nog vele andere plastic producten gemaakt. De NIVO-redactie nam een kijkje achter de schermen bij de extrusie afdeling/spuiterij, waar het team van extrudeurs de plasticproductie in goede banen leidt.

Andreas Buijs (29) en Wilco van Egmond (34) zijn ongeveer twee jaar geleden gestart als extrudeurs bij AVI. Samen met zeven andere collega’s verzorgen zij de productie van allerlei soorten kunststof. ,,Het proces begint bij het mixen van de juiste korrels plastic” licht Wilco toe. ,,Eigenschappen zoals kleur, flexibiliteit, sterkte en UV-bestendigheid kunnen aan de hand van de korrels bepaald worden. In feite volgen wij een soort recept om bij de ideale mix van plastics uit te komen, die voldoet aan de vereisten van de order.” Deze orders kunnen variëren van honderden kilo’s aan rollen plastic, tot bedrukte verpakkingen voor de lokale bakker, slager of groentewinkel.

,,Na het mixen van de korrels moeten de machines die de kunststof verwerken ingesteld worden” vertelt Andreas. ,,Hierin worden eerst de korrels gesmolten. Vervolgens wordt er lucht door het hete plastic geblazen, zodat het een egale, brede vorm krijgt.” Andreas wijst naar een van deze ‘blazen’ in de fabriekshal, dat doet denken aan een grote ballon. ,,Vervolgens wordt dit plastic uitgerold tot een lange baan die enkele meters hoog door de hele hal heen loopt. Hier kan het materiaal wat afkoelen” voegt Wilco toe. ,,Uiteindelijk komt deze baan naar beneden, waar het plastic op een machine opgerold wordt. Als een rol helemaal gevuld is (tot een bepaalde diameter), wordt deze losgekoppeld en verplaatst met kranen en karren. Per shift kunnen wij zo’n 6000 kilo aan materiaal produceren. Als een order voltooid is, maken wij de machines schoon en gereed voor de volgende opdracht.”

Ritme en werktijden

,,Geen dag is hetzelfde bij AVI” vertelt Andreas. ,,De ene keer loop je flink wat meters af bij het soepel laten lopen van alle machines, en de andere keer hoef je alleen een oogje in het zeil te houden onder het genot van een kop koffie.” Deze variatie aan drukte komt deels door de eigenschappen van de verschillende plasticsoorten. Wilco: ,,Het kan voorkomen dat een korrel niet smelt, maar verbrandt. De kans dat dit gebeurt is bij de ene soort korrel groter dan bij de ander. Een verbrande korrel kan er voor zorgen dat een blaas (de ballon) kapotscheurt, of dat er imperfecties in het materiaal ontstaan. Als dit gebeurt moet het plastic opnieuw door de machines geregen worden.” Hierbij moeten de extrudeurs vaak hoog de machines in klimmen om het plastic letterlijk ‘in goede banen te leiden’. Doordeweeks zijn er 24 uur per dag extrudeurs aanwezig in de spuiterij. Om de acht uur wisselt men elkaar af, in ploegen van drie à vier personen. ,,Om het werk gelijkmatig te maken, worden de verschillende shifts per week gerouleerd” leggen de mannen uit. ,,Als je een week nachtdienst erop hebt zitten, dan heb je de week erna andere werktijden. Naast het hebben van wat technische kennis, is het kunnen aanpassen van je slaapritme erg belangrijk bij dit werk. Als je dat kan, is het allemaal goed te doen.”

Veelzijdig werk

“Het werken als extrudeur is leuk, omdat het zo veelzijdig is” aldus Wilco. ,,Het werk betaalt goed en is van dag tot dag anders, waardoor je niet in een soort sleur terecht komt. Ook valt er veel te leren over de verschillende machines, die allemaal hun eigen bijzonderheden hebben. Doordat de ploegen steeds variëren, is er een hechte band tussen alle collega’s in de spuiterij. Wij hebben een divers team aan mensen met uiteenlopende achtergronden. Men vult elkaar goed aan en de werksfeer is goed. Het zou mooi zijn als het team verder uitgebreid kan worden, want wij kunnen extra personeel goed gebruiken.”

Vacatures

AVI Volendam is op zoek naar enthousiaste nieuwe collega’s om het huidige team extrudeurs aan te vullen. Ook zoekt AVI nog medewerkers in de sealerij. Ga naar de website of scan de QR-code om de openstaande vacatures te bekijken, of neem contact op per mail of telefoon.

E-mail: info@avi-volendam.nl

Telefoon: 0299 36 4330