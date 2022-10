Inbraak bij juwelierszaak op de dijk

Vrijdagochtend troffen de eigenaren van sieraden- en souvenirzaak Tol Timepieces & Jewelry een ravage aan. De vloer lag bezaaid met glasscherven van de ingeslagen etalageruiten. De ruit was niet voorzien van veiligheidsglas.

De inbrekers hebben helaas buit weten te maken. Zo werd er onder meer een partij Swarovski-kristal meegenomen. De treurige gebeurtenis maakte dat de eigenaren van Tol Timepieces & Jewelry er verslagen bijstonden vrijdag.

Na een reeks inbraken en plofkraken bij juweliers en pinautomaten op de dijk is dit de zoveelste overval in korte tijd. Keer op keer treffen ondernemers een leeggeroofde zaak aan of, erger nog, krijgen persoonlijk met overvallers te maken.