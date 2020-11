Partner content

Kansen voor woningverduurzaming

Volendammers hebben een hogere energierekening dan mensen in de rest van Nederland. En dat is zonde, want een hoge energierekening kan een flinke aanslag op de portemonnee zijn. Door de woning te verduurzamen, kunnen mensen veel geld én energie besparen. Wat ook weer goed is voor het milieu.

Woning isoleren

Energie besparen begint bij een goed geïsoleerde woning. Op deze manier hoeft er minder gestookt te worden om de woning aangenaam warm te houden. Daarnaast is een goed geïsoleerde woning meer waard. Voorbeelden van isolatiemaatregelen zijn: vloerisolatie, gevelisolatie, dakisolatie of dubbel glas. Spouwmuurisolatie is niet heel duur en kan vaak al in één dag klaar zijn. Bij spouwmuurisolatie wordt de spouwmuur opgevuld met isolatiemateriaal. Woningeigenaren kunnen gebruikmaken van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) als ze van plan zijn om minimaal twee isolerende maatregelen te treffen. Tot het eind van dit jaar betaalt de overheid hiervoor maar liefst 30 procent van de investeringskosten terug.

Zonnepanelen op het dak

Steeds meer Volendammers laten zonnepanelen op hun dak installeren. En dat is logisch, want zonnepanelen zijn milieuvriendelijk en zorgen voor een lagere energierekening. Door de technologische vooruitgang van de zonnepaneel, verdienen woningeigenaren de investering ook steeds sneller terug. In 2020 ligt de gemiddelde terugverdientijd tussen de zes en acht jaar. Daarna kunnen de bewoners nog heel wat jaren genieten van (vrijwel) gratis verkregen stroom. Particulieren kunnen de 21 procent btw die zij betalen over de aanleg en aanschaf van de zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. Dat komt omdat de Belastingdienst mensen die zonnepanelen kopen en stroom aan het net leveren als ondernemers ziet.

Overstappen op een duurzame verwarmingsinstallatie

Het streven van de overheid is dat in 2050 alle woningen van het aardgas af zijn. Naar verwachting zullen de eerste woningen in 2022 van het aardgas afgehaald worden. Voor het Middengebied in Volendam wordt gekeken naar ‘all-electric’ oplossingen, zoals elektrisch koken en verwarming via een warmtepomp. Woningeigenaren hoeven niet te wachten op de plannen van de gemeente om over te stappen op een duurzame verwarmingsinstallatie. Als zij nu investeren in een warmtepomp of zonneboiler, dan kunnen zij bovendien een tegemoetkoming van de overheid voor krijgen. De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) loopt tot 31 december 2020.

Kleine energiebesparende maatregelen

Ook met een aantal kleine investeringen kunnen bewoners veel energie besparen en duurzaam wonen. Denk hierbij aan het dichten van naden en kieren, cv-leidingen in onverwarmde ruimten isoleren en folie achter de radiatoren plakken. Ook met een waterbesparende douchekop en met led-verlichting kunnen bewoners veel geld en energie besparen. Daarnaast is het goed om kritisch naar het gedrag te kijken. Met een aantal simpele maatregelen, zoals de thermostaat een graad lager zetten, kunnen mensen al tientallen euro's per jaar besparen.