Relatief hoge energierekening in Volendam

De energierekening is in regio Volendam hoger dan in de rest van Nederland. Inwoners van de gemeente Edam-Volendam betalen gemiddeld €16 meer voor gas en stroom dan de rest van Nederland. Dat blijkt uit de cijfers van Rijkswaterstaat en de Klimaatmonitor.

Inwoners uit Edam-Volendam gebruiken meer energie

In 2017 betaalde een huishouden in Edam-Volendam gemiddeld €139 aan energiekosten. In 2019 betaalt men maar liefst €181 per maand aan de energieleverancier. Dat is €16 meer dan het landelijke gemiddelde. Deze hoge energierekening is het gevolg van een hoger energiegebruik. Waar een gemiddeld gezin in Nederland ongeveer 1.500 m3 gas verbruikt in een jaar, stookt een huishouden in Edam-Volendam jaarlijks 1590 m3 gas. Ook wordt er veel meer stroom verbruikt in deze regio, namelijk 3420 kWh stroom tegenover 2.500 kWh stroom in de rest van Nederland. Dit hogere energieverbruik kan verschillende oorzaken hebben. Denk hierbij aan de aanwezigheid van grotere woningen en grotere huishoudens. Daarnaast wordt er in de gemeente Edam-Volendam aanzienlijk minder gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen, zoals warmtepompen en zonnepanelen.

Besparen door middel van energiebesparende maatregelen

Inwoners van Edam-Volendam kunnen flink op energie besparen als zij investeren in energiebesparende maatregelen. Dit zijn bepaalde aanpassingen aan de woning die er voor zorgen dat de energierekening een stuk lager wordt. Daarnaast draagt men op deze manier bij aan een beter milieu. Allereerst kan er een grote stap gemaakt worden door de woning goed te isoleren. Als het huis goed geïsoleerd is, dan hoeft er een stuk minder gestookt te worden. Alleen al door spouwmuurisolatie toe te passen, kan men gemiddeld €700 per jaar besparen op de energierekening. Daarnaast is het slim om te investeren in zonnepanelen. De terugverdientijd ligt op gemiddeld 7 jaar, daarna kan men nog vele jaren profiteren van (vrijwel) gratis stroom. Daarnaast is het goed om te kijken naar een manier om de woning op een duurzame manier te verwarmen. Nederland moet namelijk in 2050 van het aardgas af zijn. Een warmtepomp kan een optie zijn. Dat is een duurzame alternatief voor de cv-ketel. Er wordt dan minder gestookt, maar wel meer stroom verbruikt. Het is dus raadzaam om via een energievergelijker te controleren welke duurzame energieleverancier het goedkoopste is.

Aantrekkelijke subsidies en financieringsmogelijkheden beschikbaar

Energiebesparende maatregelen vragen meestal om een flinke investering. Eigenaren kunnen hiervoor hun eigen spaargeld gebruiken, maar er zijn ook aantrekkelijke leningen en subsidies beschikbaar. Allereerst kunnen particulieren sinds september 2019 weer een beroep doen op de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Dit houdt in dat woningeigenaren een vergoeding kunnen krijgen als ze minimaal twee isolatiemaatregelen treffen. Ook VvE's komen in aanmerking voor deze subsidie. Daarnaast is het mogelijk om een tegemoetkoming te krijgen als er wordt geïnvesteerd in zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pelletkachels. Deze tegemoetkoming heet de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Ook kan men de btw (21 procent) die men betaalt over de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. Tot slot is het ook mogelijk om de zelf opgewekte stroom bij zonnepanelen terug te leveren aan het net. Hiervoor kan men een terugleververgoeding krijgen. Deze vergoeding verschilt per energieleverancier. Via een energievergelijker kan men controleren welke leverancier de beste vergoeding biedt.