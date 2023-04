Lang leve Roxy Music!

Bellenblaasmachines, professionele choreografie, een verlichte dansvloer met discobal en een bomvolle PX! Afgelopen zaterdag was het een groot spektakel in de grote zaal van de PX, want het was de eerste keer dat de nieuwe Volendamse sensatie ‘Viva Roxy Music’ het podium betrad.

Foto: Babiche Tervoort

Door: Michelle Tuyp

Ter ere van het 50-jarige bestaan van de Britrock band Roxy Music besloten 13 door de wol geverfde muzikanten een show neer te zetten voor de liefhebbers. Het is gebleken dat daar nog zeker genoeg van zijn. Fans van binnen en buiten het dorp kwamen op zaterdag 1 april allemaal in stijl op het gebeuren af. De zaal was een en al glitters en panterprint. Er werd gedanst in de poptempel van Volendam. We wisten allemaal al dat zanger Kees Schilder (Kos) met gemak in de huid van Neil Diamond kon kruipen, maar zijn waanzinnige act als Bryan Ferry was geweldig. Met de scheurende gitaarklanken van Werner Veerman (Lut) en Jordy Tuip en de prachtige achtergrondzang van Lisa Mooijer, Geranne Tuijp en Marleen Sier, kwam de act helemaal tot leven. Met nummers als 'Avalon', 'Love Is The Drug' en 'More Than This' kregen ze de zaal helemaal op hun kop. De show was niet alleen mooi om naar te luisteren, maar ook om naar te kijken. De dansgroep van Susan Koning en Inge Leeflang maakte het plaatje helemaal compleet en zorgde er ook voor dat de voetjes in het publiek van de vloer gingen. Als je met je ogen kneep, waande je direct terug in de 70’s, dansende in je flair broek en crop top op de legendarische muziek van de nog steeds legendarische Roxy Music.

Foto: Babiche Tervoort

Foto: Klaas Hansen