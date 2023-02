Feest der herkenning

Langgekoesterde wens van Tamara Tol gaat in vervulling

Slechts weinig artiesten is het gegeven om een tour langs verschillende theaters te maken. Zangeres Tamara Tol (50) gaat dit de komende maanden doen, samen met haar band. Zij gaat andere bekende Volendammer artiesten achterna door in vijf zalen in het land op te treden. Het programma zal hoofdzakelijk bestaan uit klassiekers die in het collectieve geheugen staan gegrift. Met verhalen zal zij de liedjes op het repertoire met elkaar verbinden. Een langgekoesterde wens van Tamara gaat met haar theatertour in vervulling.

Door: Laurens Tol

De wapenfeiten van de Volendamse zangeres zijn groot in aantal. Talloze keren zong zij voor radio en tv en in 2021 won Tamara nog de Songplaza Award van Buma NL. Momenteel werkt zij aan haar nieuwe album ‘Weer Terug’. De komende tour heet: ‘De mooiste liedjes uit vervlogen tijden’. Zij hoopt dat die een opmaat is naar een grotere speellijst in een nieuw theaterseizoen.

,,We hopen natuurlijk hierna op een nog grotere tour”, vertelt Tamara enthousiast. ,,De show die we hebben bedacht, is eigenlijk een feest der herkenning van liedjes uit mijn jeugd. Die worden voor mijn gevoel veel te weinig gedraaid, ook op de radio. Toch houden nog veel mensen van deze muziek. Ik bedoel liedjes van: Conny Vandenbos, Willeke Alberti, Benny Neyman, Rob de Nijs, Corry Brokken, Rita Hovink en BZN. Zij hebben echt pareltjes gemaakt, die qua arrangement heel mooi zijn. Er zitten bijvoorbeeld veel akkoordwisselingen in. Dus voor een band zijn die ook fijn om te spelen.”

Tamara koos voor een groep met professionele muzikanten. Sander Tijburg (gitaar), Louis Braam (toetsen), Harold Roso (basgitaar) en Tom Rutgers (drums) vormen haar instrumentale begeleiding. Merel van Eldik en Ellis Sportel staan haar vocaal bij met achtergrondkoortjes. De productie krijgt nog een extra Volendams tintje door de medewerking van Dennis Sier (Drum) en Johan Boogaard als licht- en geluidsmensen.

De zangeres benadrukt dat het niet vanzelf ging om een dergelijke tour van de grond te krijgen. ,,Mijn management en ik zijn hier al best lang mee bezig. Het is érg moeilijk om in het theaterwereldje terecht te komen. Als je een echt bekende Nederlander bent, dan trek je goede volle zalen. Maar voor de artiesten die daaronder zitten, is het hard werken om er terecht te komen.”

"Iedereen heeft wel herinneringen bij deze liedjes"

De meeste luisteraars zullen de repertoirekeuze voor haar voorstelling waarderen, vermoedt Tamara. ,,Iedereen heeft wel herinneringen bij deze liedjes. Ouderen, veertigplussers, maar misschien ook jongeren. Dit is tijdloze muziek. Voor deze show kozen we voornamelijk voor Nederlandstalige muziek, omdat het grootste deel van mijn fans daarvan houdt. Toch zitten er ook Engelstalige liedjes in, bijvoorbeeld van Dolly Parton en Grease. Wat ik het mooiste nummer vind? Ik kan niet kiezen, de liedjes hebben allemaal wat speciaals. Het nummer dat emotioneel het meest met mij doet vind ik vaak het mooiste, maar dat hebben ze dus allemaal. Deze theatershow is een combinatie van gezelligheid, maar ook van andere emoties. Van alles komt erin voor.”

Bij de samenstelling van het repertoire was er in zekere mate sprake van ‘kill your darlings’, in goed Nederlands. ,,Ik had en heb nog zóveel ideeën. Echt onbeperkt, dat is heerlijk. Graag zou ik in de toekomst nog een country-blokje willen inpassen en misschien een Iers blokje. Hopelijk kan ik die plannen in de toekomst nog gebruiken.”

De verbindende verhaallijnen werden al genoemd. Tamara zal aan haar publiek toelichten wat de achtergrond van bepaalde nummers is, waarom ze ervoor koos en iets over de artiesten zelf. ,,Ook wat voor band ik heb met de muziek, de zanger of zangeres. Wat ik daarbij ervaren heb in mijn jeugd, dat soort dingen. De teksten zijn niet heel lang, want het is geen toneelstuk. Aan het decor wordt eveneens aandacht besteed. Er zijn wel mensen die meedenken over dit soort dingen, maar het moet wel uit mijn eigen hart komen, dat is het belangrijkste. Ik wil niet alles superstrak ingestudeerd hebben qua verhalen. Het moet wel overkomen op de manier zoals ik mij op dat moment voel. We willen niet dat het zo ‘plastic’ wordt.”

Tamara speelde net als vele andere artiesten vaak in feesttesten. Daarin gaat het vaak maar om één ding: feesten, zo registreerde zij. De Volendamse vindt het mooie van zingen in het theater dat je meer een band met je publiek kunt opbouwen. Men zit in een fijne stoel te luisteren en heeft meer aandacht voor wat er op het podium gebeurt, merkte zij op bij eerdere producties waar zij aan meewerkte.

"Mensen denken soms: ‘Die wil per se beroemd worden’. Nee, het is gewoon mijn liefde’"

Op 16 april gaat de show in IJsselstein in première. Daarna doet de productie op 19 april Steenwijk aan en twee dagen later Nieuwegein. Op zondag 23 april staat Oldenzaal op het programma en de tournee eindigt nabij Volendam. ,,Op 12 mei - zet dat er even goed in - kan iedereen komen kijken in Theater De Purmaryn in Purmerend. Dat is een mooie vrijdagavond in de lente. Het kan zelfs zijn dat dan mijn nieuwe album wordt gepresenteerd, maar dat moeten we nog even afwachten. Hij is in ieder geval wel binnenkort te koop.”

De zangeres kan al terugkijken op een omvangrijke carrière. Het gezegde dat wijsheid komt met de jaren kan zij wel beamen. Al die jaren in de muziek en daarbuiten leerden haar een hoop. ,,Ik heb al zoveel meegemaakt in mijn leven, dat ik bij nieuwe projecten niet zoiets heb van: dit wordt het, dit wordt het, dit wordt het. Ik ben erg nuchter in eerste instantie. Ik vind gewoon met muziek bezig zijn zo leuk. Mensen denken soms: ‘Die wil per se beroemd worden’. Nee, het is gewoon mijn liefde. Al is het zingen met hobbybandjes in Volendam, dat is ook zo leuk. Laatst zong ik bijvoorbeeld nog bluesmuziek in Lennon’s. Dat was geweldig om te doen.”

,,Ik denk dat ik nooit kan stoppen hiermee, dan ga ik wel op een koor of zoiets. Mensen zetten je soms in bepaalde hokjes, dat is nu eenmaal zo. Maar het gaat mij om de passie voor muziek, die ik al als klein meisje had. Hopelijk kan ik daar iets van overbrengen op mijn publiek tijdens de komende tour. Die is een hoogtepunt voor mij. Eigenlijk heb ik dit altijd al wel gewild.”