LEERMEESTERS podcast #13: Simon Keizer

Over Rouwprocessen, Mentaal onderhoud, Weg uit Nederland, Kilimanjaro beklimmen

Voor aflevering 13 van Leermeesters strijken Nick Tol en Maurice Kuipers wederom neer in hun 'stamkroeg' Smit-Bokkum in Volendam. Met Simon Keizer praten ze over rouwverwerking, zijn aanwezigheid bij de nieuwjaarsbrand in Volendam, zijn rol als vader, het nieuwe album NSG van Nick & Simon, de droom om een tijdje in een ander land te wonen en meer. Simon ziet het leven in zekere zin als het beklimmen van de Kilimanjaro, zo vertelt hij metaforisch. Of hij al in de buurt is van de top? Beluister het in aflevering 13 van Leermeesters:



https://open.spotify.com/episode/6mKrGgE2CvNI97YdLo5Eev?si=plYYizUbSQ6WtBheUthCoQ