Melinda Bond schittert in campagne MS Mode

Wanneer je winkelt en zoekt naar een nieuwe spijkerbroek in een van de MS Mode filialen, kan het zomaar zo zijn dat je een bekend gezicht tegenkomt. De 25-jarige Volendamse Melinda Bond is onderdeel van de nieuwste Denim campagne van de bekende plus-size vrouwenmode winkelketen MS Mode.

Door: Michelle Tuyp

Vorige week werd de campagne gelanceerd en daarmee ook de modellencarrière van Melinda: ,,Ik had dit nooit verwacht, ik had altijd het idee dat ik juist áchter de camera zou staan.”

Begin dit jaar zag Melinda een oproep voor een open casting voorbij komen op de social mediakanalen van MS Mode en besloot zo om zich op te geven. ,,Ik winkel zelf graag bij MS Mode en vooral ook omdat de broeken er altijd zo fijn zijn,” zegt Melinda. ,,Dus, toen ik de advertentie zag, dacht ik 'waarom ook niet?'. Niet lang daarna werd ik uitgenodigd voor de fotoshoot van de nieuwste spijkerbroeken collectie!'' De campagne is vorige week woensdag begonnen en iedere dag verschijnen er meer nieuwe foto's op de website van MS Mode, Wehkamp en ook in de winkels zelf. ,,Om jezelf dan zo te zien in de winkels vind ik zo gaaf. De campagne is ook heel leuk geworden,” vertelt Melinda. ,,Het team van MS Mode geloofde eigenlijk niet dat dit mijn eerste echte klus was en dat is natuurlijk super prettig om te horen als je het voor het eerst doet.''

Voor deze ervaring hield Melinda zich nooit bezig met modellenwerk, maar het smaakt zeker weten naar meer: ,,Ik ben ook alweer gevraagd voor een andere campagne bij MS Mode waar ik nu al heel veel zin in heb!” Niet alleen MS Mode was onder de indruk van Melinda. Het balletje is gelijk gaan rollen en zo houden andere modebedrijven haar ook in de gaten. ,,In een korte periode na de shootdag werd ik al benaderd door een agentschap of ik mijn portfolio wilde sturen maar, die had ik natuurlijk nog niet. Daarom ben ik nu heel veel aan het shooten met verschillende fotografen die het doen als hobby zodat zij nieuwe dingen kunnen uitproberen en ik aan mijn portfolio kan werken.”

Het ziet er dus naar uit dat dit alleen nog maar het begin van dit avontuur is voor Melinda. ,,Ik heb echt zoveel leuke mensen ontmoet en leuke momenten beleefd. Het team is ook zo lief en geïnteresseerd,'' vertelt Melinda. ,,Mocht er hierna nou geen vervolg meer komen, heb ik in ieder geval een onvergetelijke ervaring opgedaan.”