‘Vrouwen voelen zich hier veilig om te sporten zoals ze willen en zoals ze zijn’

Met unieke 30-minuten Fit4lady workout snel fit en beter in je vel

Al sinds 2006 is Fit4lady een sportschool in Volendam waar vrouwen op een sociale en veilige manier kunnen werken aan een fit en gezond lichaam. Vestiging Volendam was een van de eerste Fit4lady clubs. Inmiddels heeft de keten achttien vestigingen verdeeld over met name Noord-Holland, en is de sportschool meerdere keren uitgeroepen tot fitnessketen van Nederland. De 30-minuten kracht- en cardiotraining van Fit4lady is uniek en bestaat uit een circuit van verschillende step- en krachtoefeningen. Van licht tot zwaar en van beginnersniveau tot gevorderd. Iedereen kan het. En iedereen heeft er baat bij. Met een eigen Fit4lady Academy is er veel aandacht voor bijscholing van de trainsters om de kwaliteit van begeleiding hoog te houden. Wie nieuwsgierig is kan gratis een proefles volgen of, voor een meer intensieve ervaring, het 4-weken programma volgen zonder abonnement af te hoeven sluiten. Doe vooral mee!

Fit4lady trainsters Eva, Jolanda en Rianne begonnen ooit als lid bij Fit4lady Volendam. Nu helpen zij andere vrouwen hun fysieke doelen te behalen. En dat doen ze met hart en ziel. Eva: ,,Ons werk is geweldig. Bij Fit4lady zien we vrouwen elke dag sterker, fitter en gezonder worden. Op een gezellige en laagdrempelige manier.”

Iedereen fit in 30 minuten!

Onderdeel van de 30-minuten Fit4lady circuittraining is steppen. Steppen werd meer dan 25 jaar geleden als nieuw trainingsprogramma geïntroduceerd in de fitnesswereld en maakt sinds kort een glanzende comeback. ,,Geheel terecht”, vindt Jolanda. ,,Steppen is een heel complete sport en is vooral gericht op het uithoudingsvermogen. In combinatie met onze krachttraining - zeer belangrijk om spieren sterk te houden en blessures en klachten te voorkomen – biedt Fit4lady in een half uur een full body workout. En hoewel veel vrouwen krachttraining onprettig vinden, ervaren ze het in ons circuit juist als leuk door de afwisseling met de steps. Bovendien: elke vrouw kan meedoen; jong en oud, lang en kort, vol en slank, ervaren of beginner.”

Eva doet een stepronde voor op niveau 4, het ziet er uitnodigend uit. Ze legt uit: ,,Tijdens het circuit wisselen we krachttraining op apparaten af met stepoefeningen. Elke oefening duurt 45 seconden. De stepoefeningen variëren per week en worden op vier verschillende niveaus gegeven. Voor de beginner biedt niveau 1 voldoende uitdaging, voor de gevorderde stepper bieden we moeilijkere en uitgebreidere variaties op dezelfde oefening aan. Nieuwelingen kunnen het zich soms niet voorstellen dat ze een stepoefening onder de knie zullen krijgen. Maar na aantal weken of maanden doen ze al mee op niveau 2, 3 of zelfs 4. Prachtig vind ik dat.” Jolanda vult aan: ,,Onze stepoefeningen zijn behalve lekker intensief, ook meditatief én goed voor de coördinatie, het evenwicht en zelfs het geheugen. Tijdens het steppen kun je echt alleen aan de oefening denken en aan niks anders, anders stap je mis. Boodschappen, het huishouden, vriendinnenkwesties, je mag het allemaal even laten voor wat het is. Onze 30-minuten workout maakt, behalve je conditie aanzienlijk beter, ook je hoofd heerlijk leeg.”

De trainsters benadrukken met klem dat niets moet bij Fit4lady. Jolanda zegt daarover: ,,Bij Fit4lady mag alles op je eigen tempo en op je eigen niveau. Kun je een oefening niet doen vanwege een blessure, dan bieden we een alternatief. De apparaten voor de krachtoefeningen zijn bovendien heel eenvoudig in gebruik, ze hoeven niet te worden ingesteld en passen zich aan de gebruiker aan qua snelheid en zwaarte. Wij zijn er om te begeleiden en helpen natuurlijk waar nodig.”

Ideaal voor jonge moeders

Tijdens openingstijden kun je bij Fit4lady op elk moment aanhaken in de les. Het is een doorlopend circuit. Super flexibel dus, en daarom heel interessant voor bijvoorbeeld jonge moeders met een druk gezinsleven. Rianne: ,,Had je plannen om op dinsdagochtend te komen sporten, maar is dat door een wakkere baby niet gelukt, dan zijn er die dag nog voldoende momenten om wél te komen. Je zit hier niet aan een afgesproken tijd vast. En als je wilt, kunt je bij ons zes dagen per week sporten. Juist de flexibiliteit die we bieden en de korte trainingsduur is ons aanbod voor veel (drukke) vrouwen aantrekkelijk.

Verder bieden we aan jonge moeders een speciaal 8-weken programma waarin we heel doelgericht werken aan het fysieke herstel na de bevalling, het kwijtraken van overtollige zwangerschapskilo’s en het weer terugkrijgen van de conditie. Met periodieke metingen houden we de voortgang bij en begeleiden en motiveren in elke fase van het programma. Heel veel mama’s zijn weer back in shape na het 8-weken programma.”

Gezellig en sociaal in een veilige sportomgeving

Jolanda: ,,We zijn er trots op dat Fit4lady een sociale en veilige sportschool is. Wij drieën kennen elk lid bij naam. En we vinden het normaal om interesse te tonen wanneer iemand een paar weken niet is geweest. Dan bellen we om te horen wat de reden van afwezigheid is. Wat veel van onze leden ook prettig vinden, is dat hier geen mannen zijn. En ook geen spiegels en ramen. Vrouwen voelen zich hier veilig om te sporten zoals ze willen en zoals ze zijn. Er is hier geen druk om een bepaald merk sportkleding te dragen, of in maatje 36 te passen en er is al helemaal geen bewijsdrang. Iedereen laat elkaar in zijn waarde. We koesteren die sociale, veilige sfeer hier dan ook echt.” Rianne vervolgt: ,,En voor wie wil, is er na de les mogelijkheid om gezellig samen koffie of thee te drinken. We hebben hier inmiddels een hechte groep vrouwen, onderling wisselen we persoonlijke verhalen met elkaar uit. Er zijn hier zelfs vriendschappen ontstaan, vrouwen die buiten de sportschool om ook met elkaar afspreken. Dat is heel mooi. Gezondheid gaat wat ons betreft ook over sociaal welzijn.”

Door het jaar heen organiseert Fit4lady verschillende leuke acties. Binnenkort staat de zaal bol van sportieve gezelligheid tijdens een sportmarathon waarbij elke vrouw zoveel mogelijk rondjes meedoet als ze kan. Jolanda: ,,We blijven leuke acties organiseren om onze leden blijvend te motiveren te komen sporten. Met stempelkaarten bijvoorbeeld, of een kerstballenactie in december. Heel kleinschalig, maar wel heel leuk en gezellig. We merken dat het wordt gewaardeerd.”

Word ook trainster bij Fit4lady!

De drie trainsters van Fit4lady zijn het erover eens: ze hebben een geweldige baan. Eva: ,,Ten eerste sla je twee vliegen in één klap. Je verdient geld terwijl je zelf sportief bezig bent. Maar nog mooier is de vooruitgang te zien die vrouwen hier boeken. Hoe ze het sporten onder de knie krijgen, fitter worden en beter in hun vel gaan zitten.” Rianne vult aan: ,,Als trainster bij Fit4lady werk je flexibele uren. De ene keer een ochtend, de andere keer een avond. Goed te combineren met een (parttime) baan doen of een gezin. Wie gevoel heeft voor bewegen en sport én kan multi-tasken, nodigen we van harte uit om trainster te worden bij ons. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken, in overleg is veel mogelijk.”

Fit4lady

Schoolstraat 11, Volendam

E: volendam@fit4lady.nl