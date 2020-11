Partner content

Nationale Duurzame Huizen Route in Edam-Volendam

Tijdens de duurzame huizenroute kunnen inwoners van gemeente Edam-Volendam zich laten inspireren. Van 7 november tot 15 december 2020 is het mogelijk om online een kijkje te nemen in een duurzaam huis en vragen te stellen aan de huiseigenaren tijdens videogesprekken. Dit is zeker aan te raden voor iedereen die zich wil oriënteren op energiezuinig en duurzaam wonen.

Bij interesse in duurzaam wonen

De Nationale Duurzame Huizen Route richt zich op iedereen die interesse heeft in duurzaam wonen. Tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route zijn er meer dan 1.600 huiseigenaren om antwoord te geven op vragen. Deelnemers kunnen niet alleen inspiratie opdoen maar ook ervaringen uitwisselen, van overstappen van energie tot en met het isoleren van de spouwmuur of het plaatsen van zonnepanelen. Bij de verkiezing van het Duurzaamste Huis van Nederland 2020 worden de mooiste duurzame voorbeelden in de spotlight gezet.

Het is zeer waardevol voor bezoekers om te horen van ervaringen uit eerste hand, bijvoorbeeld wanneer er een verbouwing op de planning staat en je benieuwd bent naar de energiebesparende mogelijkheden. Het hele jaar door kan men via de website van de Nationale Duurzame Huizen Route vragen stellen aan huiseigenaren of ze benaderen voor meer informatie. Bij een nieuwbouwwoning, zoals de woningen op Val van Urk, wordt bij de bouw al veel aandacht besteed aan duurzaamheid.

Videoverbinding

Van 7 november tot en met 11 december is er ook de mogelijkheid om ingeschreven huiseigenaren te ontmoeten via videoverbinding. Zo geven huiseigenaren uit het hele land uitleg over de duurzame aanpassingen die gedaan zijn in hun woning. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven om meer te weten te komen over hoe de huiseigenaren dit hebben aangepakt en in een ongedwongen sfeer is er alle tijd om vragen te stellen. Niet alleen wordt er praktische kennis gedeeld, maar bijvoorbeeld ook tips omtrent de financiering van energiebesparende maatregelen. De mogelijkheden voor subsidie kunnen wisselen per gemeente en ook het Rijk biedt een aantal financieringsmogelijkheden.

Het is nog altijd mogelijk om een eigen woning aan te melden voor de Nationale Duurzame Huizen Route en zo kennis en ervaringen te delen. Dit kan zijn op het gebied van HR++-glas, zonnepanelen, spouwmuurisolatie, balansventilatie of heel wat anders.

Thematours

Er zijn diverse online thematours die gehouden worden. Tijdens een thematour komt de bezoeker meer te weten over hoe een bepaalde maatregel is toegepast in een woning, bijvoorbeeld met betrekking tot het thema aardgasvrij wonen, isoleren met ecomaterialen of de isolatie van een jaren '70-woning. Doordat tijdens de presentatie diep wordt ingegaan op een specifiek onderwerp, kunnen deelnemers tot een beter plan komen voor de eigen woning. De reguliere thematours kunnen vanwege de coronacrisis niet doorgaan, waardoor nu de online thematours een uitstekend alternatief zijn.