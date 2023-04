Nederlands marionettentheater viert 100-jarig bestaan

Het Nederlands marionettentheater, opgericht in 1923 door Bert Brugman en gevestigd in Edam, bestaat inmiddels 100 jaar. Het theater is een familiebedrijf en wordt al drie generaties lang doorgegeven. Hoewel het bedrijf begonnen is in Amsterdam en de hele wereld over ging met hun shows, hebben ze nu al een hele tijd succes in hun huis in de gevangenpoortsteeg in Edam.

Door: Elaine Delforterie

In de shows nemen huidige eigenaars en poppenspelers Mariska Brugman en René van Tol je graag mee naar een andere wereld. Met hun prachtige zelfgemaakte decors en poppen vertellen ze sprookjes die al bestaan, maar ook zelfbedachte of aangepaste verhalen. ,,Ik maak alle decors zelf”, zegt Mariska. ,,Ik vind het ook echt leuk om te doen. Het is niet voor niks dat zowel mijn man als ik op de Rietveld Academie hebben gezeten.” Zelfs de hoofdjes maken ze zelf en voor de kostuums gaan Mariska en René naar de Albert Cuypmarkt in Amsterdam.

Toen Mariska op haar dertiende af en toe met haar ouders mee mocht naar shows, werd ze diep geraakt door het poppenspeltheater en de muziek. ,,Ik vond het zo ontzettend mooi, ik was er niet weg te slaan. Het maakte zo’n indruk op mij dat ik dacht: ‘dit wil ik ook.’” Mariska’s droom werd werkelijkheid. Zo’n twintig jaar geleden namen zij en haar man het theater over en zijn er vervolgens mee naar Edam gekomen. De shows die ze spelen zijn over het algemeen voor kinderen. ,,Maar een echt goed verhaal is ook leuk voor volwassenen”, zegt Mariska. De eerstvolgende show die ze geven is zaterdag weer, dan is Repelsteeltje te zien. De komende maand geven ze elk weekend een show met afwisselend Repelsteeltje, de Heks en de Sinaasappelprins, Stiekem naar Groenland, Heidi en Rosa en de Draak. Kinderen kunnen voor 8 euro komen kijken en voor volwassenen kost de voorstelling 10 euro. Of een van de kinderen van de poppenspelers hierna het theater over zal nemen, weten ze nog niet. Mariska: ,,Je weet niet hoe het leven loopt, maar ik sluit het niet uit!’’