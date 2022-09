Nieuw seizoen van de Vrouwen Vereniging Volendam van start

Het 65e seizoen van de Vrouwen Vereniging Volendam – voorheen de Vrouwenbond – is woensdag van start gegaan. De dames werden ontvangen met koffie en gebak en een chocoladeflik, geschonken door het Chocoladehuys.

In april 1957 kwamen de KAB en zes vrouwen bij elkaar. Gaartje Bien, Griet Runderkamp (van Rikus), Neel schokker, Jannig Buijs, Griet van de Raampoort en Stijn Kil besloten vrouwen te werven in het dorp. Hun actie resulteerde in ‘de Vrouwenbond’ met tachtig leden.

Nu, 65 jaar later, telt de vereniging nog altijd tachtig leden. Acht avonden per jaar komen zij samen voor ontspanning en thema-avonden, met als doel gezelligheid. Dames die ook lid willen worden zijn van harte welkom!