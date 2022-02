Onvergetelijke vakantie in het schitterende Ierland

Niet voor niets neigen veel Nederlanders naar een permanent verblijf in Ierland: het land van de pubs, de muziek, het groen, het mystieke en de eindeloze vergezichten.

Op de website EchtIerland is te lezen waarom: het ruige landschap werkt louterend op vakantiegangers. Sommigen willen er nooit meer weg.



Onvoorspelbaar afwisselend land

Op dezelfde website worden bijzondere en vooral onvergetelijke reizen naar Ierland besproken, die de lezer meenemen van (letterlijk) hoogtepunt naar hoogtepunt. Het landschap in Ierland is ruig, het klimaat zelfs verwarrend: aan sommige delen van de kustlijn is sprake van een warme golfstroom die (sub)tropische klimaatverschijnselen met zich meebrengt. Hier staan zelfs palmbomen! Dat is niet het eerste dat je associeert met Ierland, maar het tekent de onvoorspelbaarheid.



Wandelingen en overnachtingen

De rondreizen die je aantreft op EchtIerland slaan geen uithoek over, zeker niet als deze van een spectaculaire schoonheid zijn die je in Nederland nergens vindt. Zo zijn er de vele hoogvlakten, rotsen en kliffen, bergen en stranden, allemaal nodigen ze uit tot urenlange wandelingen waar je geen levende ziel tegenkomt en kracht verzamelt uit de frisse, gezonde lucht. De nachten breng je door in typische Ierse Inn's, guesthouses, familiehotels, B&B's, Country- en Farmhouses. Ondanks de vele ruimte is een knus haardvuur en een welverdiende pint Guinness nooit ver weg.



Rijke (muziek)geschiedenis

Ierland kent een rijke geschiedenis die veel verder terugvoert dan Bloody Sunday, waarover je in Belfast meer te weten komt. Het land is onlosmakelijk verbonden met de prehistorische Kelten waaraan de Ieren nog steeds waarde hechten. In diverse typisch Ierse uitingen bestaat deze cultuur voort. Een zogenaamd unique selling point van het land is, naast eeuwenoude cultuur en afwisselende natuur, de muziek. We kennen allemaal wel The Wild Rover, de absolute pub-klassieker, en denk ook aan de Riverdance of de Ierse volksmuziek die we in de film Titanic (het schip werd in Belfast vervaardigd) horen. Verder zijn hier wereldberoemde acts geboren zoals U2, Simple Minds, The Cranberries, Thin Lizzy, Westlife en punkbands als Therapy. De Ieren zijn trots op hun muzikale cultuur, dat is in elke pub avond aan avond te horen.



Weldadige gezelligheid en hartelijkheid

De gezelligheid en hartelijkheid zijn extra redenen om af te reizen naar Ierland. Op de website EchtIerland staan voorbeelden van trips die de vakantieganger in een totaal andere wereld brengen. In positieve zin, dat blijkt uit de verhalen van veel Nederlanders die hier nooit meer weg wilden. Degenen die wel terugkomen, raken niet alleen uitgepraat over het land en zijn volk, maar weten tevens niet hoe snel ze weer een nieuwe reis moeten boeken naar het land waar het leven nog puur is.