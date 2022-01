Papaverstraat in trek bij jonge Volendammers

De Papaverstraat is in trek bij de jongvolwassenen in Volendam. Er zijn in de afgelopen maanden namelijk vijf huizen in de centraal gelegen straat verkocht. Deze huizen worden momenteel van boven tot onder verbouwd.

De straat in de Bloemenbuurt trekt de jongvolwassenen vooral vanwege de locatie. Een toekomstige bewoners zegt: ,,Ik zag Papaverstraat 7 te koop staan en ik vond het gelijk een hele mooie plek. De stand van het huis is top en er kan gebruik worden gemaakt van alle voorzieningen in het centrum.”

De bewoner kan het niet afwachten om zich in het nieuwe huis te settelen. ,,Op dit moment heb ik al 2 maanden de sleutel en zijn we druk bezig met het slopen. Ik kijk er erg naar uit om dit huis naar mijn smaak te maken en te mogen genieten van de prachtige locatie.”