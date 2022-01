Pro deo advocaat Nieuw Volendam

Wanneer je voor de rechter moet komen, of een zaak aanspant, heb je misschien recht op een pro deo advocaat. Iedereen in Nederland heeft recht op verdediging. Een advocaat kan flink in de papieren lopen en niet iedereen heeft het geld om een advocaat te betalen. In sommige gevallen kun je recht hebben op gesubsidieerde rechtshulp. Dat noemen we een ‘advocaat onder toevoeging’ of ‘pro deo advocaat’. Je krijgt dan een groot deel van de juridische kosten vergoed.

Wie heeft recht op een pro deo advocaat?

Iedere burger in Nederland heeft recht op rechtsbijstand. Degenen die niet zelf een advocaat kunnen betalen, mogen niet uitgesloten worden van dit recht. Daarom is er een pro deo advocaat. Om zo’n advocaat toegewezen te krijgen, gelden er wel enkele voorwaarden. Het inkomen dat je verdient, is leidend. Daarnaast zijn er nog een paar voorwaarden. De Raad voor de Rechtsbijstand is de organisatie die een advocaat voor je kan regelen.

Zelf heb je niets te maken met deze Raad; de advocaat dient het verzoek voor je in. De advocaat heeft je BSN-nummer, naam en voorletters, geboortedatum en kopie van het legitimatiebewijs nodig.



Keuze voor een andere advocaat

Een advocaat is niet verplicht om een zaak pro deo aan te nemen. Advocaten mogen het verzoek dus weigeren. Andersom geldt het ook: je mag een advocaat weigeren en zelf een andere advocaat aandragen, mits deze pro deo of onder toevoeging werkt.

Eigen bijdrage pro deo advocaat

Een pro deo advocaat is niet helemaal gratis. Er moet nog een eigen bijdrage worden betaald. Hoe hoog deze eigen bijdrage is, hangt af van je situatie. De overheid kijkt hierbij naar het fiscaal jaar inkomen. De laagste eigen bijdrage is 203 euro, en de hoogste 853 euro. Wie meer dan 27.900 euro verdient, heeft geen recht op toevoeging.

Ben jij op zoek naar een pro deo advocaat Nieuw Volendam? Rondom deze regio zijn verschillende advocaten te vinden die onder toevoeging werken. Door online te zoeken naar pro deo advocaten, vind je een advocaat die je kan helpen.