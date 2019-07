Tegels en stenen liggen langs de vijver

Een bewoner van de flat Boelenspark deed zijn beklag over het uitzicht vanuit zijn appartement. Al zo’n twee weken liggen er aan de kant van de vijver (nabij de Molenweg) een heleboel tegels en stenen op het grasveld.

De man heeft hier melding van gedaan bij de gemeente, met de vraag of het opgeruimd kan worden. “Ik heb het al enkele keren doorgegeven, maar tot nog toe is er niks gebeurd. Ik hoop dat het snel opgeruimd wordt, want wij kijken er zo op”.

Hoe deze tegels op het grasveld naast de vijver terecht gekomen zijn is een raadsel, want in de buurt vindt nergens bestraatwerk plaats.