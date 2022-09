Van opslagloods tot prachtig padelcentrum

Toonbeeld van durf en sportiviteit

Padelcentrum Bol is een gloednieuw -vijf banend tellend- indoor padelcentrum aan de Nijverheidstraat 53 in Edam. Het splinternieuwe complex is uniek in zijn soort en een absolute aanwinst voor de gemeente. ,,We zijn één van de weinige clubs waar je kunt spelen zonder lidmaatschap. We willen iedereen namelijk de kans geven om kennis te maken met de padelsport.’’Aldus broers, naamgevers en oprichters Mitch en Sven Kwakman (Bol).

De pitch van Padelcentrum Bol liegt er niet om. Het nagelnieuwe padel walhalla beschikt namelijk over 5 exclusieve Adidas PRO indoor padelbanen, eigen kleedkamers, een moderne kantine en een unieke hoogte van maar liefst 10 meter. Tel daarbij de zeer ruime (gratis) parkeergelegenheid op en het plaatje is helemaal compleet. Hier gingen echter wel maanden hard werk en grote investeringen aan vooraf. Terwijl de laatste hand aan Baan 1 wordt gelegd, kijken Mitch en Sven vanuit hun modern ingerichte kantoor terug op de afgelopen maanden. ,,We zaten vorig jaar bij een concert, toen we gekscherend tegen elkaar zeiden dat het wel top zou zijn om in één van de Kivo opslagloodsen een padelcentrum te beginnen. Nog tijdens het concert vroegen we al een offerte aan bij een banenbouwer. Onze pa vond het een geweldig idee, maar gaf wel aan dat er nog 1500 pallets stonden. Die moesten eerst even een ander plekje krijgen. Toen steeds meer duidelijk werd dat het misschien wel zou kunnen gaan lukken, zijn we nog maanden aan het rekenen geweest. Onze opa -die ook van cijfertjes houdt- vond het geweldig om die stukken ook allemaal even in te zien.’’

‘We zijn één van de weinigen in Nederland met deze hoogte’

Nadat alle ambtelijke obstakels waren overwonnen kon de grote verbouwing beginnen. ,,Van tevoren dachten we dat de gemeente ons bijna subsidie zou geven om dit voor elkaar te krijgen. We willen de jeugd immers kennis laten maken met deze sport en we lossen een capaciteitsprobleem op. Bij TV Dijkzicht is namelijk een wachtrij en deze sport wint snel aan populariteit. Hoewel we omringd zijn door Kivo panden en vrijwel niemand last van het nieuwe sportcentrum zou kunnen hebben, moesten we toch nog flink aan de bak om een vergunning te krijgen. Toen dat uiteindelijk lukte, moesten we echt bij het begin beginnen. Het pand was namelijk puur gebruikt als opslag. Dat betekent: geen verwarming, geen waterleiding en geen riolering. Werkelijk alles moest worden aangelegd. We hebben in juni de deuren opengegooid -en gelukkig was er meteen aanloop- maar toen waren we eigenlijk nog volop in verbouwing.’’

‘Na onderzoek bleek er in een straal van 15 kilometer geen enkele geschikte hal te zijn’

Inmiddels telt Padelcentrum Bol vijf state-of-the-art banen, een kantine, een kantoor en twee kleedkamers. Er wordt dagelijks door bijna alle leeftijden gespeeld. Dit sluit perfect aan op de vooraf gestelde doelen. Sven legt uit. ,,Bij bijna alle padelcentra mag je pas spelen als je lid bent. Dat had voor ons ook de makkelijkste keuze geweest, maar wij willen iedereen juist stimuleren om de sport te leren kennen, zonder meteen lid te hoeven worden. Je kunt hier rackets huren, ballen kopen en gewoon een los baantje huren. In het weekend laten we alles ook vrij voor de verhuur en Baan 1 houden we bijna altijd -dus óók doordeweeks- vrij voor losse verhuur. Het gaat ons echt om het stimuleren van de jonge jeugd. Om die reden hebben we ook scholen uitgenodigd. De Triade is hier al geweest en we hebben ook contact gehad met het DBC om met de sportklassen langs te komen. Over uitnodigen gesproken. Op zondag 9 oktober om 11.30 uur is onze Open Dag. Iedereen die een kijkje wil komen nemen is van harte welkom!’’

Weinigen weten dat Padelcentrum Bol in haar faciliteiten als manier van reserveren écht heel uniek is. Zowel in faciliteiten als in manier van werken. ,,Na onderzoek bleek er in een straal van 15 kilometer geen enkele geschikte hal te zijn, op die van ons na. Als je al een hal kunt vinden, dan staan er steunpilaren in het midden. We zijn ook één van de weinigen in de Nederland met deze hoogte. Het dak kan zelfs open. Daarbij hebben we Adidas banen en dat is ook echt wel een extraatje. Veel mensen noemen dit zelfs de beste banen waar ze ooit op gespeeld hebben. Alle kleuren hebben we zelf samengesteld en alles in de gewenste kleuren laten spuiten. Over ieder detail hebben we nagedacht. Omdat we vijf banen hebben, kunnen er op dit moment twintig man per uur spelen. De kantine hebben we daarom ingericht op 40 plaatsen. Als zij dan alle twintig blijven zitten, dan heeft de volgende ploeg ook nog een zitplaats. Ook het reserveren hebben we zo makkelijk mogelijk gemaakt. Je krijgt een code, waarmee je vanaf 07.00 uur ’s ochtends binnen kunt komen. De lampen gaan dan automatisch aan en je kunt spelen, zonder dat er personeel van ons aanwezig hoeft te zijn. Dit is makkelijk tijdens de vroege ochtenduren. Daarbij hangen er camera’s die alles registreren. Uiteraard is er straks in de winter wel altijd personeel aanwezig. Veel clubs sluiten rond 21.00 uur hun deuren. Bij ons mag je in principe tot 12 uur ’s avonds doorspelen. We zien veel dat men ’s avonds nog even een baantje reserveert en echt doorspeelt tot middernacht.’’

‘Je kunt hier rackets huren, ballen kopen en gewoon een los baantje huren’

Het moge duidelijk zijn: Mitch en Sven zijn beiden bezeten van het padel spelletje. De insteek is dan ook om hun passie over te brengen op zoveel mogelijk anderen. Padel staat erom bekend dat het een relatief makkelijk op te pakken sport is. Om de instap nog laagdrempeliger te maken, is het mogelijk om les te krijgen. Mitch legt uit. ,,We vullen de lessen samen in met Tennisschool De Kloek. Dat gaat heel goed en er komen veel aanvragen binnen. Ons doel is om samenwerkingen met bedrijven aan te gaan om zo ook de daluren op te kunnen vullen. Voor hen is het een mooie kans om voor een lager tarief beweging te stimuleren en preventief ziekteverzuim tegen te gaan. Het personeel kan hier een uurtje een balletje slaan, snel douchen en dan de rest van dag vol energie er tegenaan!’’

Terugkijkend concluderen Mitch en Sven dat hun durf beloond is en zij een goede beslissing hebben genomen. Ondernemend als ze zijn, kijken ze meteen ook alweer vooruit. ,,Het was een risico maar die pakt tot nu toe heel goed uit. We hadden verwacht pas in de winter volop te draaien, maar het was eigenlijk al meteen elke dag van 16.00 uur tot 22.00 uur bijna volledig bezet. In de winter hebben we al een stuk of dertig vast gereserveerde wekelijkse uren. We zijn wel blij als straks alles echt helemaal klaar is. Want laten we eerlijk zijn: we hebben het over een flinke investering. En dan moeten we allebei nog een huis kopen. Onze familie helpt ons gelukkig overal mee. Niet alleen financieel, maar ze vullen zelfs de snoepautomaten, legen de vuilnisbakken en openen desnoods de deuren op zeven uur ’s ochtends. We kunnen niet uitleggen hoe dankbaar we daarvoor zijn. Uiteindelijk willen we meer banen door heel Nederland gaan openen. Sterker nog: we waren dit jaar al bezig met een nieuwe locatie, maar dat is helaas niet doorgegaan. Als we nu terugkijken, dan zijn we daar eigenlijk zelfs wel blij mee. Er had dan namelijk wel erg veel tegelijk op ons afgekomen. Natuurlijk is het in de toekomst ook de ambitie dat wij een prominente rol gaan bekleden binnen ons familiebedrijf Kivo, maar laten we eerst even kijken hoe ver we dit avontuur kunnen brengen!’’

UITNODIGING OPEN DAG / OFFICIËLE OPENING

Datum: zondag 9 oktober

Inloop: 11.30 uur

Start toernooi: 12.30 uur

Tijdens de Open Dag wordt Padelcentrum Bol officieel geopend en wordt het Padelcentrum Bol Super Tiebreak toernooi gespeeld. Iedereen -van beginner tot expert- mag meedoen. De winnaar van het toernooi wint padeltegoed. Daarnaast maken deelnemers aan de Winactie kans op zes maanden gratis padellen. Iedereen die geïnteresseerd is in padel of gewoon een kijkje wil komen nemen is van harte uitgenodigd! Bekijk voor meer informatie onze website via: www.padelcentrumbol.nl en volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en eventueel last-minute vrijgekomen banen!

Mitch en Sven in het bedrijfspand, vlak voor de verbouwing.