Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 51 Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 51 Winnaar van groep 5, De Springplank, met meester John Buikman: Henk Kwakman, Jan Schilder, Jaap Tol en Marco Tol. Verder Jan Buys, Nick Wulterkens, Bryan Molenaar en Thaam Tol. Springplank (groep 5) en Blokwhere (groep 6) nieuwe schoolvoetbalkampioenen in de zaal Afgelopen maandag was de strijd om het schoolvoetbalkampioenschap voor de groepen 5 en 6 in sporthal De Opperdam. Waar het verdedigende voetbal de laatste jaren steeds meer de boventoon voerde, werd het deze keer een sprankelende voetbaldag met veel doelpunten, maar vooral weer eens enkele smaakmakers en schitterende goals. Uiteindelijk trokken De Springplank bij de groep 5 en De Blokwhere bij de groepen 6 aan het langste eind. Volendamse tweeling bereidt vele vakantiegangers voor op indoor skibaan Het verhaal begon eigenlijk in het Oostenrijkse Scheffau, op een berg in de sneeuw. Coen en Henk Tol, twee jongetjes van tien, raakten in de; ban van de skisport, zoals vele dorpelingen in de afgelopen decennia overkwam. Nu, twintig jaar later, runt de Volendamse tweeling een indoor skischool, gecombineerd met een aerobiccentrum. Veel beginnend en gevorderde skiërs maken gebruik van de door de twee in de loop der jaren vergaarde kennis. Van het materiaal en de sport zelf. ,,Want skiën is een sport, net als voetbal en tennis”, zegt Henk, de ene helft van de tweeling. Groep 5 van De Zuidwester, dat een vierde plaats behaalde. Staand: Jan Water, Tom Veerman, Alex Tol, Laurens Tol, Nicky Water, Erik Vestering. Zittend: P.de Boer , Robin Schilder, Jeroen Heuft, Iwan Veerman en Nick Koning en meester Thoom S mit. Deze drie meiden zetten zich in als speelsters en keepster voor groep 5 van de St.Jozefschool. Henk en Coen Tol op de rolbaan. Voor de twee skifreaks kan de piste niet moeilijk genoeg zijn. |Doorsturen

