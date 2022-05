Partner content

Vakantie in eigen land: de leukste hotspots aan zee!

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn is het tijd om weer lekker op vakantie te gaan. Toch twijfelen veel Nederlands nog over een vakantie in het buitenland. Enerzijds omdat de prijzen nu weer flink gestegen zijn en anderzijds omdat er in bepaalde landen nog steeds coronamaatregelen kunnen gelden. Zo heb je voor sommige landen alsnog een coronabewijs nodig. Gelukkig zijn er in Nederland diverse mooie hotspots te vinden. Wat dacht je van de volgende vakantieplekken aan zee?

Veelzijdig Callantsoog in de Kop van Noord-Holland

Op ruim een uur van Volendam vind je het prachtige Callantsoog. Lekker dicht bij huis en er zijn tal van knusse vakantiehuizen te vinden. Neem eens een kijkje bij aanbieder Lekker Naar Zee, die specialist is in vakantiehuizen in dit gebied. Je kunt dan bijvoorbeeld ook een huisje met hond boeken, of grote bungalows voor de hele familie.

In Callantsoog ontdek je natuurgebied Het Zwanenwater, waar je heerlijk kunt wandelen en waar je de twee grootste natuurlijke duinmeren van West-Europa vindt. Met de kids ga je een dagje naar speelpark De Goudvis met zowel indoor als outdoor speelplezier. Waterratten kunnen terecht in de nabijgelegen surfschool in Julianadorp. Wie weet ben je gek op eilandhoppen? Maak dan een dagtripje vanuit het vlakbij gelegen Den Helder naar Texel voor eindeloos plezier op het gebied van wandelen, fietsen en wadlopen. Dierenliefhebbers kunnen terecht in zeehondencentrum Ecomare. Kortom, een perfecte uitvalsbasis voor de zomer. Al zin gekregen om direct te vertrekken? Laat dan deze aantrekkelijke last minute in Nederland niet aan je neus voorbij gaan!

Toeristische trekpleister Scheveningen

Wie geen genoeg krijgt van mensen om zich heen die waant zich in het toeristisch paradijs Scheveningen. Vervelen is een woord dat hier nooit aan de orde is. Zo spetter je uren aan het strand en struin je langs de boulevard. Het aantal strandtentjes, restaurants en terrassen is hier oneindig. Neem eens een kijkje bij de vele hotels in de buurt. Houd er wel rekening mee dat de parkeertarieven en prijzen in deze plek hoger dan gemiddeld zijn.

Zowel tijdens zonnig als regenachtig weer is er in deze badplaats veel te beleven. In Nederland weet je immers maar nooit wanneer er een bui losbarst. In dat geval kun je naar de bioscoop, het immens mooie Holland Casino of bowlen en glowgolfen in het winkelcentrum. Daarnaast is de Crazy Pianos een aanrader. In deze bar ontdek je piano livemuziek, onder het genot van een drankje en eventueel een hapje. Je kunt er zowel buiten als binnen zitten. Of wie weet pak je liever een grote show in het Circustheater? En ook dierenliefhebbers zitten goed in Scheveningen. In het aan de boulevard gelegen Sea Life spot je de meest kleurrijke vissen!

Rustig vertoeven in Zeeland

Als het op mooie en lange zandstranden aankomt dan zit je goed in Zeeland. Deze provincie heeft diverse badplaatsen te bieden die uniek zijn op hun eigen manier. Bijvoorbeeld het populaire Renesse, waar feestgangers zich tot in de late uurtjes vermaken. Andere bekende plaatsen zijn Domburg, Vlissingen, Burgh-Haamstede, Oostkapelle en Zoutelande. Die laatste ken je wellicht uit de song van Bløf.

Zeeland is ook the place to be voor iedereen die gek is op rust en wellness, bijvoorbeeld in Oostkapelle waar tal van wellness vakantiehuizen te vinden zijn. Ook spot je er diverse kastelen en natuurgebieden. Zeeland is een goede uitvalsbasis voor iedereen die natuur, zee en de wat rustigere uitstapjes wil combineren. Af en toe naar de speeltuin, mooie gebouwen bekijken, een wandeling door de duinen, de kustroute fietsen, de zon groeten tijdens yoga op het strand of een uitstapje naar de Walvisbunker, een oude commandopost uit de Tweede Wereldoorlog. Veel campingliefhebbers geven dan ook de voorkeur om hun tentje of caravan op een van de vele campings in deze provincie te plaatsen.