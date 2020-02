Partnercontent

Vespa scooter

Heb jij er altijd van gedroomd om op een Vespa scooter te rijden? De Vespa is de laatste tijd enorm populair, er zijn zelfs diverse Vespa clubs over de hele wereld. De leden van deze clubs wisselen informatie met elkaar uit of maken samen leuke tochten. Maar wat maakt de Vespa nou zo populair?

Waarom een Vespa?

De Vespa is ten eerste erg in trek door het design waar de fabrikant mee komt. Je kent vast wel de retro Vespa, deze scooters zie je eigenlijk het meest in Nederland. Naast de retro modellen heeft Vespa ook sportieve en moderne modellen. De scooters zijn veelal gebaseerd op designs uit de jaren 60 en 70, vandaar ook de term 'retro'.

Rijcomfort

Het rijcomfort staat hoog in het vaandel bij dit merk, de wegligging is subliem en hij zit heerlijk. Daarnaast is de bediening en plaatsing van de knoppen intuïtief zodat alles gemakkelijk te vinden is. De scooter heeft kwalitatieve onderdelen waardoor er niet snel een defect optreed. Door het comfort en het gebruik van kwalitatieve onderdelen is de prijs misschien wat hoger dan sommige concurrenten, maar dit is het meer dan waard. Je zult hier jarenlang rijplezier aan beleven!

Vespa Sprint

De Vespa Sprint is het nieuwe paradepaardje van het merk. Deze scooter heeft z'n roots in de jaren 60 en 70 en is recent met een nieuwe versie gekomen. Wil je ook een Vespa scooter kopen? Kijk dan eens op de webshop van Fastfuriousscooters.nl voor een divers aanbod.

Custom Vespa

Het is ook mogelijk om je vespa te customizen. Hierdoor heb je een uniek exemplaar, hoe tof is dat?! Denk bij het customizen van de scooter bijvoorbeeld aan de kleur van de scooter of de soort handvatten, maar ook aan de accessoires of de kleur van het zadel. Bij de webshop van Fast Furious kun je zowel de benzine scooters als de elektrische scooters aanpassen naar wens voor een unieke scooter die alleen jij hebt!