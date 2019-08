Vier tips voor een veilige woning

Je woning is de plek om je terug te trekken of juist gezellig samen te zijn. Je richt het helemaal in zoals je wilt en maakt dit zo je eigen plekje. Niets is zo vervelend als een ongewenst persoon je woning binnenkomt. Bekijk in dit artikel een aantal opties om je woning te beveiligen, zodat je met een gerust gevoel je woning verlaat.

Neem eenvoudige maatregelen

Het is allereerst belangrijk om je woning zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor inbrekers. Dat doe je door de buitenkant van je huis te voorzien van goede verlichting. Wanneer je de verlichting verbindt met sensoren, komen inbrekers nooit meer onopgemerkt in de buurt van je woning.



Kies de juiste sloten

Het klinkt waarschijnlijk heel logisch: met goede sloten houd je inbrekers buiten de deur. Toch zijn veel woningen beveiligd met sloten die gemakkelijk te openen zijn. Inbrekers gebruiken geavanceerde technieken, waardoor ze in sommige gevallen al binnen 15 seconden binnen staan. Kies daarom altijd sloten met een keurmerk. Daarnaast is het ook belangrijk om alle ramen goed te beveiligen. Doe dit ook bij kleine ramen. Je denkt misschien dat het raampje van de combiketel ruimte klein is, maar inbrekers zien altijd een kans om binnen te komen.



Kies de juiste beveiliging in huis

Wanneer inbrekers toch binnen weten te komen, kunnen ze alsnog gepakt worden. Met een alarmsysteem in je huis waarschuw je direct de alarmcentrale. De bewegingssensoren plaats je op tactische plekken in je woning en schakel je in met je eigen unieke code. Bij goedkopere varianten krijg je een melding op je telefoon, zodat je zelf maatregelen kan nemen.



Ga voor camerabewaking

De meest uitgebreide optie, is camerabewaking. Dankzij de camera’s heb je altijd een beeld van je woning en weet je precies wie je huis betrad. Daarnaast heeft het een afschrikkende werking. Door ze op zichtbare plekken te hangen, denken inbrekers wel 2 keer na voordat je ze woning betreden. Je hebt de keuze tussen digitale en analoge camera’s. De digitale camera hang je eenvoudig op, maar is wel afhankelijk van een draadloze internetverbinding.