Visserij wil in gesprek met BBB

‘Stichting tot Behoud van de Visserij’ ziet de laatste tijd kleine lichtpuntjes voor het bereiken van haar doelstelling. Het belangrijkste daarvan is dat de visserij-gezinde partij BBB de grootste werd in alle provincies. De stichting wil dan ook graag binnenkort in gesprek met deze beweging. Zij vindt het eveneens positief dat er afgelopen maand twee miljoen jonge palingen zijn uitgezet in de Randmeren. Bij vergelijkbare acties in het verleden registreerden de vissers gunstige effecten op de palingstand.

Door: Laurens Tol

Stichting tot Behoud van de Visserij is een samenwerkingsverband tussen vissers uit Volendam en Wieringen. Zij zeggen steeds meer moeilijkheden te ondervinden in het draaiende houden van hun bedrijf. Onder meer vanwege allerlei beperkingen die de overheid hen oplegt, voornamelijk in de vorm van vergunningen in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Het lot van de visserij gaat Volendammer Hein Koning al jaren aan het hart. Hij is aanwezig bij visserij-vergaderingen, samen met andere Volendammer vissers en die uit andere plaatsen rond het IJsselmeer. Met tevredenheid vernam hij het bericht van het grote aantal palingen dat men onlangs uitzette. Koning vertelt: ,,De laatste jaren vangen de IJsselmeervissers erg veel vis en ook aal. Dit wordt aangevoerd bij de afslag in Urk, waar elk jaar het ene na het andere record wordt verbroken. De organisatie die achter het uitzetten van de palingen zit ziet dus: het resultaat is er.”

Dat neemt niet weg dat onder meer een aantal natuurorganisaties pleiten voor een volledige stop van de palingvisserij. Koning doet dit af als ‘flauwekul’. Naast het bovengenoemde positieve punt, ziet hij dat men steeds meer beseft dat alle barrières in het water hun weerslag hebben op de visstand. ,,Ze leggen steeds meer vis-vriendelijke passages aan, ook in de Afsluitdijk. Dat zal toch een positieve invloed gaan krijgen op de aalstand. Want zo kunnen er meer paairijpe palingen naar de Sargassozee trekken. Dat is nodig om hier uiteindelijk meer glasaal te krijgen. Gelukkig wordt er nu wel meer gedaan om deze cirkel te verbeteren: die van de uit- en intrek van palingen.”

"Van der Plas was persoonlijk aanwezig bij een demonstratie tegen nog meer windmolens"

Het zal Koning ‘benieuwen’ welke kant het opgaat nu BoerBurgerBeweging van leider Caroline van der Plas meer invloed zal krijgen. ,,Van der Plas was enige tijd geleden persoonlijk aanwezig bij een demonstratie tegen nog meer windmolens bij de Afsluitdijk en op de resterende visserijgronden in het IJsselmeer. De visserij was daarop tegen. Zij verzekerde toen dat zij haar best ging doen voor het voortbestaan van deze sector. Ik neem aan dat zij dit nog niet vergeten is. Het is hoopvol dat zij de meeste zetels heeft in provincies waar de visserij het meest mee te maken heeft.”

De Stichting Tot Behoud Visserij Nederland vergadert regelmatig over de laatste ontwikkelingen en actiepunten. Dit doet men voornamelijk door middel van beeldbellen. Uit verschillende kringen wordt positief gereageerd op het samenwerkingsverband. Toch merkte Koning ook via uitspraken van vissers dat de reguliere vissersbond daar minder welwillend tegenover staat.

Eerder uitte het gezelschap plannen om rechtszaken aan te spannen tegen de overheid over het gevoerde visserijbeleid. Op dit moment staan die nog niet op de planning, maakt Koning duidelijk. Tijdens de afgelopen vergadering werd wel het voornemen besproken om in gesprek te gaan met BBB. ,,Het lijkt mij wel zinvol om te praten met de nieuwe BBB-fracties in de provincies. Wij willen die graag pushen om tot ander beleid te komen. Met name op het gebied van alle noodzakelijke, kostbare natuurvergunningen die vissers moeten hebben. Die werken erg belemmerend voor de visserij en dat draagt er mede aan bij dat we in Volendam nog maar twee bedrijven over hebben. Dit willen wij graag op tafel leggen in Noord-Holland, Flevoland en Friesland. Wat dit soort dingen betreft, is het tij voor de vissers nu gunstiger dan eerder.”