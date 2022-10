Volop bedrijvigheid in ons dorp

Als je een klein stukje fietst door het dorp zie je overal weer werkzaamheden aan huizen en aan straten.

Zo is Senz Bouw bezig met de hoekhuizen Edammerweg/Pastoor vd Weidenstraat. De gevel wordt vernieuwd en tevens wordt er uitstekend geïsoleerd. In de Gladiolenstraat is er een woning bijna volledig tussenuit gehaald. Deze wordt compleet nieuw opgebouwd door de heren van BKB Bouw. Inmiddels is het dak alweer voorzien van pannen en nieuw 'uilendak'. Het bruggetje bij Kippie naar het Europaplein was afgelopen week tijdelijk afgesloten in verband met werkzaamheden in de Stationsstraat/Calkoengracht.