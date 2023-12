Volvoed - Volwaardige voeding

Onbewerkte voeding van hoge kwaliteit

Sinds oktober verkoopt het jonge bedrijf Volvoed een breed assortiment aan volwaardige voeding. Medeoprichter Michael Runderkamp vertelt over het ontstaan, de producten én ambities van deze nieuwe onderneming.

Oprichting

,,In het voorjaar van 2023 zijn mijn broer Berry, zijn vrouw Carola en ik gestart met Volvoed”, vertelt Michael enthousiast. ,,Berry is al langere tijd geïnteresseerd in voeding en leefstijl. Die interesse zit overigens echt in de familie, gezien Jo de Boer (oprichter van Drogisterij de Boer) onze oudoom is.” Berry was begin 2023 toe aan een nieuwe stap in zijn carrière, en wilde graag een eigen onderneming starten. Onder de naam Volvoed besloten Berry, Michael en Carola de handen ineen te slaan en om zelf pure en onbewerkte producten te gaan verkopen. In oktober vond de lancering van hun webshop plaats. Naast Edam-Volendam richt Volvoed zich tot een landelijke afzetmarkt. ,,Wij hebben twee grote opslagunits in de buurt van Harlingen, waar wij onze producten bewaren en inpakken”, licht Michael toe. ,,Wij hebben de ambitie om daar in de toekomst ook een winkel te openen. Die regio is ideaal, gezien er nog weinig concurrentie is.”

Productlijn

Tijdens een grondige voorbereidingsperiode heeft Volvoed zelf hun productlijn ‘heel jezelf met’ weten te ontwikkelen. Berry’s ervaring met de producten die hij zelf al jarenlang elders kocht en gebruikte, kwam daarbij goed van pas. Michael, die een opleiding tot grafisch vormgever gevolgd heeft, kon zijn kennis toepassen bij het ontwikkelen van een huisstijl. Het ontwerpen van etiketten, folders en visitekaartjes heeft het team daarom allemaal in eigen beheer. Ook het inrichten van de website heeft het drietal met de onmisbare inbreng van Carola zelf kunnen doen.

Assortiment

Volvoed kent een breed assortiment van zo natuurlijk mogelijke, onbewerkte en voedzame producten. Michael: ,,Wij vinden het belangrijk dat ze zo veel mogelijk biologisch en van hoge kwaliteit zijn. De meeste producten die wij inkopen, worden waar dat mogelijk is eerst door ons geproefd en getest. Waar dat kan gaan wij ook langs bij de leveranciers.” Zo gingen Berry en Carola in het voorjaar op bezoek bij een imkerij, om verschillende soorten honing te proeven. Inmiddels heeft Volvoed zeven soorten honing in het assortiment, van lokale balsemienhoning tot kastanjehoning uit Spanje. De productlijn ‘heel jezelf met’ bevat veel verschillende soorten voeding, zoals noten, bonen, granen, kruiden, specerijen, oliën en meer. De puurheid van de producten is volgens tevreden klanten en Michael duidelijk te proeven: ,,Onze producten zijn biologisch, onbewerkt, maar ook van hoogstaande kwaliteit. Als je bijvoorbeeld onze kaneel of gemberpoeder vergelijkt met die uit de supermarkt, valt het op dat deze veel voller van smaak is. Naast dat dit heerlijk is, zorgt deze intensiteit er ook voor dat je minder van het kruid of specerij nodig hebt in je gerechten.”

Hoewel de producten van Volvoed nog niet heel lang op de markt zijn, is er nu al te zien dat bepaalde items goed lopen. Michael: ,,Onze kruidenmengsels met Keltisch zeezout blijken goed in de smaak te vallen. Deze zoutsoort van hoge kwaliteit is afkomstig uit Bretagne. Wij mengen het Keltische zeezout onder andere met dennennaalden, oregano en Provençaalse kruiden. Ook onze zelf samengestelde bouillonkruiden zijn een regelrechte hit.” Volvoed biedt een alternatief voor bouillonblokjes zonder gistextract, E-nummers of andere toevoegingen. ,,Daarnaast zijn andere mengsels ook in trek, zoals die met gember-kurkuma-zwarte peper, maca-cacao en gedroogd fruit met specerijen. Wij hebben ook gezien dat onze ontstekingsremmende producten populair zijn.”

Ambities

Zoals eerder benoemd heeft het team achter Volvoed de ambitie om in de nabije toekomst een winkel te openen. Momenteel houdt het team zich bezig met het creëren van naamsbekendheid voor hun bedrijf en unieke verzameling producten. Dit doen zij via kanalen als Facebook en Instagram, maar ook door folders te bezorgen. Ook hebben Michael, Berry en Carola ambities om hun voedingsproducten te gaan verkopen op markten. ,,Op die manier kunnen wij onze producten op een persoonlijke manier aan de man brengen, en klanten advies geven over voeding”, legt Michael uit. ,,Onze grote droom is natuurlijk om dit te kunnen doen in onze eigen winkel!”

Acties

