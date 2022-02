Waarom Volendam het beste dorp van Nederland is

Er is geen dorp in Nederland dat zo bekend is en door zoveel toeristen wordt bezocht als Volendam. Inwoners van Volendam zijn dan ook met recht trots op hun eigen dorp. Er zijn tal van redenen waarom Volendam zo bijzonder is. Wij geven een overzicht van de redenen waarom Volendam, naar onze bescheiden mening, het beste dorp van Nederland is.

Muzikaal talent

Er is al veel over gezegd en gesproken, maar Volendam is een broednest van muzikaal talent. BZN, Jan Smit, de 3J’s en Nick & Simon zijn allemaal afkomstig uit Volendam. Er is zelfs een woord voor de muziek uit het dorp: de palingsound. Alhoewel de nieuwe generatie artiesten zichzelf niet specifiek zien als vertegenwoordigers van de palingsound, is het talent uit het dorp niet te ontkennen.



Stijl

De geschiedenis van Volendam gaat ver terug en is onder andere zichtbaar in de typische Volendamse huisjes en, uiteraard, de klederdracht. Bezoekers willen steevast op de foto in klederdracht om hun bezoek aan Volendam vast te leggen. Maar ook de moderne Volendammer heeft volop stijl. Bekende Volendammers gaan misschien dan niet strak in pak uitgedost, maar ze weten zeker indruk te maken met hun outfits. De stijl van Volendamse boegbeelden is wellicht nog het beste te omschrijven als cool casual. Laat je inspireren door hun stijl en maak je cool casual eigen met comfortabele pantalons, een casual jasje en een stijlvol horloge.



Cultuur

De Volendamse klederdracht is uiteraard maar één aspect van de rijke cultuur van dit gebied. Overal in Volendam is de geschiedenis van het dorp zichtbaar: van de pittoreske huisjes tot aan de welbekende haven. Je kunt in Volendam dan ook uitstekend cultuur snuiven. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan het Volendams museum, waar je de geschiedenis van het dorp kunt bewonderen, of leer meer over de kunst van klompen in de Wooden Shoe Factory. Reis terug in de tijd bij de Experience Volendam of breng een bezoek aan het Palingsound Museum. Maar een lange wandeling door het dorp is natuurlijk ook een fantastische manier om kennis te maken met de rijke geschiedenis en de sfeer van Volendam.



Gezelligheid

Er is een reden waarom Volendam zo geliefd is bij toeristen en bewoners. Het dorp is ontzettend gezellig en vriendelijk. Alhoewel het dorp flink is gegroeid, kennen de inwoners elkaar en wonen ze met liefde en trots in hun dorp. De gezelligheid wordt uiteraard ook vergroot door de sfeervolle straatjes, huisjes en haven. Laat je niet ontmoedigen door de grote hoeveelheid toeristen en wandel door de straten van Volendam om de echte Volendamse sfeer en gezelligheid te ervaren.



Eten en drinken

Volendam is dan misschien niet zo groot, maar op culinair gebied valt er een heleboel te beleven. Uiteraard is het in de eerste plaats een vissersdorp. Je kunt hier dus zeker niet komen zonder een heerlijk vers visje te eten bij één van de lokale visboeren. Maar ook qua restaurants heb je ruime keuze. Restaurants Lotje en Café de Dijk zijn welbekende namen aan de Haven, maar je hebt volop keuze qua restaurants en leuke cafés. Alhoewel veel restaurants uiteraard vis op het menu hebben staan, kun je hier ook prima terecht voor andere gerechten.



Sterren spotten

Uiteraard wordt Volendam ook goed bezocht vanwege de vele Nederlandse sterren die woonachtig zijn in het dorp. Volendam heeft veel talent in huis en veel van deze sterren blijven trouw aan hun dorp. Jan Smit spreekt regelmatig zijn liefde uit voor het dorp, maar ook Nick Schilder, Simon Keizer, Jan Keizer, Monique Smit, Kees Tol en Anny Schilder wonen nog steeds in Volendam. Er is een grote kans dat je één van deze sterren aantreft in hun woonplaats, maar in Volendam is dat natuurlijk de normaalste zaak van de wereld.