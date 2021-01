Welke pannen kunnen gebruikt worden op een inductiekookplaat?

Partner content

Het koken op gas is niet bepaald goed voor het milieu. Hierdoor kiezen steeds meer Nederlanders ervoor om een inductiekookplaat te gebruiken. Dit is namelijk een stuk duurzamer dan een gasfornuis, wat zeker het geval is als je gebruik gaat maken van een inductie kookplaat beschermer. Hiermee zorg je er namelijk voor dat je nog vele malen langer de kookplaat kunt gebruiken, terwijl een inductiebeschermer het ook nog eenvoudiger maakt om de plaat schoon te maken. Dit is niet het enige dat je moet kopen als je een inductiekookplaat hebt. Je zult namelijk naar alle waarschijnlijkheid ook nieuwe pannen moeten hebben.

Test je huidige pannen

Voordat je nieuwe pannen koopt is het verstandig om eerst je huidige exemplaren te testen. Zo weet je zeker of ze geschikt zijn voor een inductiekookplaat. Dit doe je onder meer door te testen of de bodem van de pan magnetiseerbaar is, wat eenvoudig is. Je hoeft namelijk alleen maar een magneetje op de bodem te leggen. Als het blijft pakken dan is de pan inderdaad magnetiseerbaar. Alleen hiermee is het daarentegen nog niet geschikt voor een inductieplaat, het moet namelijk ook een vlakke bodem hebben. Je kunt dit gemakkelijk testen door de pan ondersteboven neer te zetten. Leg er vervolgens een waterpas of liniaal op te checken of de bodem echt vlak is. Is dit niet het geval? Dan kun je nieuwe pannen van de onderstaande materialen kopen.

Gietijzer

Pannen van gietijzer zijn uiterst geschikt voor het koken op inductie. Dit komt doordat dit materiaal een grote hoeveelheid ferromagnetisch materiaal bevat, wat ervoor zorgt dat de pan snel warm worden op een inductiekookplaat. Een gietijzeren pan zal dan ook een stuk hogere rendement hebben dan de pannen van de meeste andere materialen. Bovendien is gietijzer een erg duurzaam en stevig materiaal. Deze pannen kunnen dus wel tegen een stootje, maar alsnog is het verstandig om er voorzichtig mee om te gaan. Je zou de gietijzeren pannen dan zomaar tientallen jaren kunnen gebruiken.

Aluminium

Of pannen van aluminium gebruikt kunnen worden op inductiekookplaten is niet iedereen het erover eens. In principe zijn ze hier niet geschikt voor, want de pannen zijn simpelweg niet magnetiseerbaar. Toch kan er wel degelijk met aluminium pannen gekookt worden op inductie. Om hiervoor te zorgen is er een element nodig van staal, ijzer of gietijzer in de bodem van de pan. Hier wordt uiteraard rekening mee gehouden, waardoor een aluminium pan gebruikt kan worden op een inductiekookplaat.

RVS

RVS kan in een rugzak gebruikt worden, maar dit materiaal wordt ook veel ingezet worden voor pannen. Dit heeft een aantal redenen. Zo is roestvrijstaal relatief goedkoop, terwijl het ook weinig onderhoud nodig heeft. Bovendien kan het goed tegen de zuren in eten. Het geleidt de warmte daarentegen niet heel goed door de pan. Om dit te verbeteren wordt de bodem vaak opgebouwd uit diverse lagen met warmtegeleidende stoffen. Als je een RVS pan koopt voor het inductie koken dan moet je zeker kiezen voor een exemplaar met een dikke bodem.