Winterfair met kerstmarkt in Oosthuizen

Op zondag 10 december zou op het plein aan de Raadhuisstraat te Oosthuizen een Winterfair plaatsvinden. Omdat het toen ijskoud was met sneeuwbuien, moest dit evenement afgelast worden.

Daarom vond de Winterfair nu afgelopen zondag vanaf 13.00 uur plaats. Op het plein bij het gemeentekantoor stonden een tiental kramen opgesteld en hier kon men terecht voor allerlei kerststukken en –decoraties en andere (kerst)aanbiedingen.

Tevens was er een stand van de Dorpsraad Oosthuizen, waar men in gesprek kon gaan met de leden. Er waren gezellige deuntjes te beluisteren van een muziekgroep, die natuurlijk ook diverse kerstliederen op het repertoire had staan. Aan de inwendige mens werd ook gedacht tijdens deze Winterfair. Er waren kramen met hartige lekkernijen, zoals warme worst en erwtensoep om op te warmen en er was een oliebollenkraam.