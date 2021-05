Zo ontvang je goedkoper en sneller internet in Volendam

Heb je al een tijd niet meer omgekeken naar je internetabonnement? Tijd om deze eens onder de loep te nemen, want de kans is groot dat je goedkoper internet kunt krijgen op jouw adres. Ontdek onze tip van de dag en bespaar maar raak!



Partner content

Internet vergelijken met Providercheck

Waarschijnlijk wordt er bij jou maandelijks een bedrag voor internet van je bankrekening afgeschreven, mogelijk in combinatie met tv en bellen. Hier kijk je wellicht niet eens meer naar om. Dat is eigenlijk zonde, want door één minuut de tijd te nemen om te vergelijken kom je er vast achter dat dat veel goedkoper kan.

Hoe controleer je dat dan? Met de website Providercheck. Hier vul je je postcode in en vervolgens berekent de website wat het goedkoopste abonnement is op jouw adres. Je ziet tevens meteen de totaalprijs op jaarbasis. Reken maar uit die winst!

Sneller pakket voor een betere prijs

Het kan zomaar zijn dat je ontdekt dat je aan een lagere prijs ook nog eens een sneller abonnement kan krijgen. En dat is nooit weg, want we gaan over het algemeen online met steeds meer apparaten. Dit kan invloed hebben op de snelheid per online apparaat.

Wie weet is er ondertussen glasvezel beschikbaar op jouw adres. De ontwikkelingen van glasvezel waren in gemeente Edam-Volendam in 2018 namelijk al flink aan de gang. Het voordeel van glasvezel is dat je altijd snel internet hebt, met een gelijke upload- en downloadsnelheid.

Overstappen is welkomstkorting pakken

Misschien verschijnt er wel een aantrekkelijk maandbedrag uit de vergelijker, waarbij je je afvraagt hoe het ineens zoveel goedkoper kan. Dat is gemakkelijk te verklaren. Aanbieders strooien namelijk graag met welkomstkorting om jou als nieuwe klant binnen te hengelen.

En ben je eenmaal langdurig vaste klant, dan zie je van die aantrekkelijke korting niets meer terug. Na verloop van de korting gaat het abonnement automatisch over op de originele prijs. Het loont daarom absoluut om na afloop van het abonnement opnieuw te vergelijken en weer over te stappen.

Gratis extra’s

Naast korting profiteer je ook nog eens vaak van gratis extraatjes. Zo ontvang je bijvoorbeeld slimme producten, zoals wifiboosters, een soundbar of zelfs een nieuwe tv.

Ook gratis tv-pakketten zijn geen uitzondering, zoals gratis ESPN Eredivisie of Canal+ films & series. De aanbiedingen zijn per provider verschillend, dus juist daarom is de vergelijker zo handig. Hier zie je welke korting + welke gratis extra’s je bij wie ontvangt.

Reken uit je winst

Overstappen, steeds weer als je huidige abonnement verlopen is, kan je op termijn heel wat centen besparen. Dat overstappen kost gelukkig ook niet heel veel tijd. Het is een kwestie van gegevens invullen om van de voordelen te profiteren. Dus, postcode invullen en korting pakken!